https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области

Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области - РИА Новости, 20.04.2024

Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области

Спасатели, волонтеры и рабочие предотвратили проникновение большой воды в тюменское село Казанское, сообщает информационный центр правительства региона в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:22

2024-04-20T17:22

2024-04-20T17:22

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Спасатели, волонтеры и рабочие предотвратили проникновение большой воды в тюменское село Казанское, сообщает информационный центр правительства региона в субботу. "Казанский бастион основной удар выдержал. Село Казанское в безопасности. Сотни рабочих, спасателей и добровольцев круглосуточно работали, чтобы не пустить большую воду в село", – говорится в сообщении. Отмечается, что в райцентр по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора были переброшены дополнительные силы: десятки самосвалов и другой спецтехники. "Из-за негативных прогнозов гребень дамб увеличивали несколько раз, создали дополнительные насыпи", - уточняется в релизе. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941212305.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия