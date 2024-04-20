https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области
Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области - РИА Новости, 20.04.2024
Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области
Спасатели, волонтеры и рабочие предотвратили проникновение большой воды в тюменское село Казанское, сообщает информационный центр правительства региона в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:22
2024-04-20T17:22
2024-04-20T17:22
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Спасатели, волонтеры и рабочие предотвратили проникновение большой воды в тюменское село Казанское, сообщает информационный центр правительства региона в субботу. "Казанский бастион основной удар выдержал. Село Казанское в безопасности. Сотни рабочих, спасателей и добровольцев круглосуточно работали, чтобы не пустить большую воду в село", – говорится в сообщении. Отмечается, что в райцентр по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора были переброшены дополнительные силы: десятки самосвалов и другой спецтехники. "Из-за негативных прогнозов гребень дамб увеличивали несколько раз, создали дополнительные насыпи", - уточняется в релизе. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941212305.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Спасатели уберегли от наводнения село Казанское в Тюменской области
Спасатели предотвратили проникновение большой воды в тюменское село Казанское