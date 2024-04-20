Рейтинг@Mail.ru
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941235382.html
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области - РИА Новости, 20.04.2024
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области
"Магнит" организовал в Тюменской области мобильные "распределительные центры" для доставки воды, а также кратно увеличил объемы ее поставок в магазины,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:03
2024-04-20T15:03
тюменская область
ишим (река)
тюмень
наводнения в россии — 2024
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112448_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_75200f1bcffe26ad2f15ebbb2760c173.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Магнит" организовал в Тюменской области мобильные "распределительные центры" для доставки воды, а также кратно увеличил объемы ее поставок в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления, сообщает ритейлер. "Розничная сеть "Магнит" в связи с паводком в Тюменской области организовала размещение мобильных "распределительных центров" в городе Ишим для быстрой доставки питьевой воды в магазины компании. Инициатива реализована вместе с региональным правительством. В случае повышенного спроса вода оперативно поступает в торговые точки в небольших населенных пунктах, расположенных в зонах подтопления", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас в Ишиме размещены три фуры компании, вмещающие 60 тонн воды. Также в связи с паводковой ситуацией в регионе "Магнит" кратно увеличил объемы поставок воды в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления. "В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", - добавили там. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240420/ishim-1941184394.html
https://ria.ru/20240412/ishim-1939515856.html
тюменская область
ишим (река)
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112448_142:0:1139:748_1920x0_80_0_0_cabcd0a5bec6c9edd022dec8146254e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, ишим (река), тюмень, наводнения в россии — 2024, общество
Тюменская область, Ишим (река), Тюмень, Наводнения в России — 2024, Общество
"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области

"Магнит" организовал мобильные центры для доставки воды в Тюменской области

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Магнит" организовал в Тюменской области мобильные "распределительные центры" для доставки воды, а также кратно увеличил объемы ее поставок в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления, сообщает ритейлер.
"Розничная сеть "Магнит" в связи с паводком в Тюменской области организовала размещение мобильных "распределительных центров" в городе Ишим для быстрой доставки питьевой воды в магазины компании. Инициатива реализована вместе с региональным правительством. В случае повышенного спроса вода оперативно поступает в торговые точки в небольших населенных пунктах, расположенных в зонах подтопления", - говорится в сообщении.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр
Вчера, 07:24
Уточняется, что сейчас в Ишиме размещены три фуры компании, вмещающие 60 тонн воды. Также в связи с паводковой ситуацией в регионе "Магнит" кратно увеличил объемы поставок воды в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления.
«
"В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", - добавили там.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.
По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
Река Ишим в Тюменской области
В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим
12 апреля, 09:17
 
Тюменская областьИшим (река)ТюменьНаводнения в России — 2024Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала