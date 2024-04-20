https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941235382.html

"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области

"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области - РИА Новости, 20.04.2024

"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области

"Магнит" организовал в Тюменской области мобильные "распределительные центры" для доставки воды, а также кратно увеличил объемы ее поставок в магазины,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:03

2024-04-20T15:03

2024-04-20T15:03

тюменская область

ишим (река)

тюмень

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Магнит" организовал в Тюменской области мобильные "распределительные центры" для доставки воды, а также кратно увеличил объемы ее поставок в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления, сообщает ритейлер. "Розничная сеть "Магнит" в связи с паводком в Тюменской области организовала размещение мобильных "распределительных центров" в городе Ишим для быстрой доставки питьевой воды в магазины компании. Инициатива реализована вместе с региональным правительством. В случае повышенного спроса вода оперативно поступает в торговые точки в небольших населенных пунктах, расположенных в зонах подтопления", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас в Ишиме размещены три фуры компании, вмещающие 60 тонн воды. Также в связи с паводковой ситуацией в регионе "Магнит" кратно увеличил объемы поставок воды в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления. "В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", - добавили там. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240420/ishim-1941184394.html

https://ria.ru/20240412/ishim-1939515856.html

тюменская область

ишим (река)

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, ишим (река), тюмень, наводнения в россии — 2024, общество