"Магнит" организовал "распределительные центры" в Тюменской области
"Магнит" организовал мобильные центры для доставки воды в Тюменской области
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Магнит" организовал в Тюменской области мобильные "распределительные центры" для доставки воды, а также кратно увеличил объемы ее поставок в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления, сообщает ритейлер.
"Розничная сеть "Магнит" в связи с паводком в Тюменской области организовала размещение мобильных "распределительных центров" в городе Ишим для быстрой доставки питьевой воды в магазины компании. Инициатива реализована вместе с региональным правительством. В случае повышенного спроса вода оперативно поступает в торговые точки в небольших населенных пунктах, расположенных в зонах подтопления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас в Ишиме размещены три фуры компании, вмещающие 60 тонн воды. Также в связи с паводковой ситуацией в регионе "Магнит" кратно увеличил объемы поставок воды в магазины, расположенные на территориях с высоким риском подтопления.
«
"В настоящее время в распределительном центре "Магнита" в Тюмени сформированы достаточные запасы воды объемом более 400 тонн. Отгрузки из логистического комплекса компании осуществляются в магазины по всей области", - добавили там.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.
По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
В Тюменской области ожидают повышение уровня воды в реке Ишим
12 апреля, 09:17