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В селе Ильинка в Тюменской области снизился уровень воды - РИА Новости, 20.04.2024
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11:29 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941209164.html
В селе Ильинка в Тюменской области снизился уровень воды
В селе Ильинка в Тюменской области снизился уровень воды - РИА Новости, 20.04.2024
В селе Ильинка в Тюменской области снизился уровень воды
Уровень воды в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 20 сантиметров, вода будет убывать медленно, но такая тенденция есть,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:29
2024-04-20T11:29
тюменская область
ишим (река)
казанский район
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 20 сантиметров, вода будет убывать медленно, но такая тенденция есть, заявил глава региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24". "Ильинка – первый населенный пункт, где гидропост стоит, за пик был два дня назад 893 сантиметра, сегодня на утро было 872. Двадцать сантиметров минус. Убывать она будет медленнее, чем прибывала, но самое главное, что тенденция есть", - сказал Моор. К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240419/tobol-1941030009.html
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тюменская область, ишим (река), казанский район, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишим (река), Казанский район, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В селе Ильинка в Тюменской области снизился уровень воды

Моор: уровень воды в селе Ильинка в Тюменской области снизился на 20 сантиметров

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Ильинка Казанского района Тюменской области за сутки снизился на 20 сантиметров, вода будет убывать медленно, но такая тенденция есть, заявил глава региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".
"Ильинка – первый населенный пункт, где гидропост стоит, за пик был два дня назад 893 сантиметра, сегодня на утро было 872. Двадцать сантиметров минус. Убывать она будет медленнее, чем прибывала, но самое главное, что тенденция есть", - сказал Моор.
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К утру субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.
По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
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Тюменская областьИшим (река)Казанский районАлександр МоорНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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