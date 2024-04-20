https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941207541.html
МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления
МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления - РИА Новости, 20.04.2024
МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления
МЧС РФ наращивает группировку в районах с большим риском подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:13
2024-04-20T11:13
2024-04-20T11:14
происшествия
россия
тюменская область
ишим (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112492_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c0e2c5e0bd34968229ef61dfc71bb17e.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МЧС РФ наращивает группировку в районах с большим риском подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению. В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим, в пределах города Ишима он достиг уже 911 сантиметров. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста. Продолжаются работы по увеличению высоты дамбы и возведению временных земляных насыпей. В 13 населенных пунктах подтопленными остаются: 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС России из 70 специалистов, семь единиц техники и пять плавсредств, а вскоре на месте будут силы и средства спасателей еще из трех субъектов. В Казанском районе МЧС оценивает обстановку напряженной, но стабильной. Спасатели продолжают расширять и укреплять дамбы в селах Казанское и Огнёво, организована лодочная переправа в районе населенного пункта Шагалово, добавили в ведомстве. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
россия
тюменская область
ишим (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112492_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_9b99b208abe905b38f86245d28fc9383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Тюменская область, Ишим (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления
В Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС из 70 специалистов