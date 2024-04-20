https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941207541.html

МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления

МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления - РИА Новости, 20.04.2024

МЧС нарастит группировку в районах с большим риском подтопления

МЧС РФ наращивает группировку в районах с большим риском подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:13

2024-04-20T11:13

2024-04-20T11:14

происшествия

россия

тюменская область

ишим (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МЧС РФ наращивает группировку в районах с большим риском подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению. В Тюменской области повышается уровень воды в реке Ишим, в пределах города Ишима он достиг уже 911 сантиметров. На реке проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста. Продолжаются работы по увеличению высоты дамбы и возведению временных земляных насыпей. В 13 населенных пунктах подтопленными остаются: 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Тюменскую область дополнительно прибыла группировка МЧС России из 70 специалистов, семь единиц техники и пять плавсредств, а вскоре на месте будут силы и средства спасателей еще из трех субъектов. В Казанском районе МЧС оценивает обстановку напряженной, но стабильной. Спасатели продолжают расширять и укреплять дамбы в селах Казанское и Огнёво, организована лодочная переправа в районе населенного пункта Шагалово, добавили в ведомстве. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

россия

тюменская область

ишим (река)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тюменская область, ишим (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024