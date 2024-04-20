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На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 20.04.2024 (обновлено: 16:47 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/napadenie-1941246077.html
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата - РИА Новости, 20.04.2024
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата
Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:35
2024-04-20T16:47
в мире
украина
черновицкая область
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате. "Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — говорится в публикации в Telegram-канале. По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html
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в мире, украина, черновицкая область, владимир зеленский
В мире, Украина, Черновицкая область, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата

На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата, тот открыл огонь

© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ в TelegramПолиция украинского города Черновцы раздает повестки
Полиция украинского города Черновцы раздает повестки - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ в Telegram
Полиция украинского города Черновцы раздает повестки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате.
«
"Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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