https://ria.ru/20240420/napadenie-1941246077.html

На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата

На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата - РИА Новости, 20.04.2024

На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата

Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:35

2024-04-20T16:35

2024-04-20T16:47

в мире

украина

черновицкая область

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате. "Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — говорится в публикации в Telegram-канале. По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html

https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html

украина

черновицкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, черновицкая область, владимир зеленский