https://ria.ru/20240420/napadenie-1941246077.html
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата - РИА Новости, 20.04.2024
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата
Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:35
2024-04-20T16:35
2024-04-20T16:47
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате. "Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — говорится в публикации в Telegram-канале. По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html
https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черновицкая область, владимир зеленский
В мире, Украина, Черновицкая область, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата
На Украине группа людей напала на сотрудника военкомата, тот открыл огонь
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Жители Украины напали на сотрудника военкомата в Черновицкой области, из-за чего тому пришлось стрелять в землю, сообщили в областном военкомате.
«
"Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК (территориального центра комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
По информации военкомата, военнослужащий "с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю". Никто не пострадал.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что правоохранительные органы должным образом отреагируют на произошедшее.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для транспортировки мобилизованных на пункты сбора использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием жителей общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Шестнадцатого апреля условия набора в ВСУ
ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.