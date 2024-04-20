https://ria.ru/20240420/nalogi-1941267377.html

США призвали ЕС снизить налоги на доходы от российских активов

США призвали ЕС снизить налоги на доходы от российских активов - РИА Новости, 20.04.2024

США призвали ЕС снизить налоги на доходы от российских активов

США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы увеличить денежную помощь Украине, сообщило издание Financial Times со... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:51

2024-04-20T19:51

2024-04-20T20:07

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россия

украина

сша

далип сингх

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы увеличить денежную помощь Украине, сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей в Вашингтоне. "То, куда вкладываются активы имеет значение, но также и размер их налогообложения... Нам стоит максимально использовать каждый евро из этих замороженных резервов во благо Украины", - заявил изданию заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. При этом он подчеркнул, что, если пересмотреть, куда инвестируются средства и изменить налоговый режим, можно было бы сэкономить до пяти миллиардов евро в год. По словам Сингха, заемщики должны получить гарантии, что вложенные ими деньги вернутся. Этого можно достичь, если отложить определенный процент резервов, считает он. Сингх отметил, что эти меры могли бы помочь в выделении Украине около 50 миллиардов долларов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20231109/primenenie-1908518833.html

https://ria.ru/20240206/aktivy-1925623609.html

https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, украина, сша, далип сингх, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии