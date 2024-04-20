США призвали ЕС снизить налоги на доходы от российских активов
FT: США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов
Статуя Свободы в США. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, чтобы увеличить денежную помощь Украине, сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей в Вашингтоне.
"То, куда вкладываются активы имеет значение, но также и размер их налогообложения... Нам стоит максимально использовать каждый евро из этих замороженных резервов во благо Украины", - заявил изданию заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
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При этом он подчеркнул, что, если пересмотреть, куда инвестируются средства и изменить налоговый режим, можно было бы сэкономить до пяти миллиардов евро в год.
По словам Сингха, заемщики должны получить гарантии, что вложенные ими деньги вернутся. Этого можно достичь, если отложить определенный процент резервов, считает он.
Сингх отметил, что эти меры могли бы помочь в выделении Украине около 50 миллиардов долларов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".