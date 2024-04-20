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В Химках наградили лучших работников предприятий - РИА Новости, 20.04.2024
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13:50 20.04.2024
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В Химках наградили лучших работников предприятий
В Химках наградили лучших работников предприятий - РИА Новости, 20.04.2024
В Химках наградили лучших работников предприятий
В подмосковных Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий, им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:50
2024-04-20T13:50
химки
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
нпо имени с. а. лавочкина
шереметьево (аэропорт)
московская областная дума
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В подмосковных Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий, им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов РФ Нелли Хомякова, представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального Совета Химок. Мероприятие приурочили к Празднику труда Московской области. "Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки — один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Благодарностью губернатора Московской области наградили эксперта кадрового и правового обеспечения управления по образованию Химок Анну Белову, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей шестого разряда НПО имени С. А. Лавочкина Зуфара Азизова, начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Шереметьево Алексея Рудника. Почетный знак Московской областной Думы "За труды" вручили первому заместителю главного инженера МКБ "Факел" Вячеславу Яблокову и учителю начальных классов "Школы равных возможностей" Ирине Литавской. "В моем подчинении более тысячи сотрудников по всей России. Ежегодно мы участвуем в разных проектах, среди которых есть и наши собственные благотворительные программы. Мы помогаем детям, животным, ветеранам и людям с инвалидностью. Очень приятно, что в этот день за наши труды нас отметили", — рассказала директор по персоналу АО "Лонмади" Дарья Ильюшина. Кроме того, отдельно выделили династии работников Химок. Одну из семей – Серегиных отметили благодарностью губернатора Московской области. Вместе они заняли третье место в Московском областном конкурсе "Лучшая трудовая династия" в номинации "Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт". Также за победу в общекомандном зачете Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа заслуженные кубки вручили коллективам управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, НПО имени С. А. Лавочкина и Академии гражданской защиты МЧС России.
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химки
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химки, московская область (подмосковье), россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), нпо имени с. а. лавочкина, шереметьево (аэропорт), московская областная дума
Химки, Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), НПО имени С. А. Лавочкина, Шереметьево (аэропорт), Московская областная дума
В Химках наградили лучших работников предприятий

В Химках наградили более 40 лучших работников предприятий

© Фото : пресс-служба администрации ХимокЖителей Химок наградили за профзаслуги в честь Праздника труда
Жителей Химок наградили за профзаслуги в честь Праздника труда - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В подмосковных Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий, им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов РФ Нелли Хомякова, представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального Совета Химок. Мероприятие приурочили к Празднику труда Московской области.
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"Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки — один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Благодарностью губернатора Московской области наградили эксперта кадрового и правового обеспечения управления по образованию Химок Анну Белову, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей шестого разряда НПО имени С. А. Лавочкина Зуфара Азизова, начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Шереметьево Алексея Рудника. Почетный знак Московской областной Думы "За труды" вручили первому заместителю главного инженера МКБ "Факел" Вячеславу Яблокову и учителю начальных классов "Школы равных возможностей" Ирине Литавской.
"В моем подчинении более тысячи сотрудников по всей России. Ежегодно мы участвуем в разных проектах, среди которых есть и наши собственные благотворительные программы. Мы помогаем детям, животным, ветеранам и людям с инвалидностью. Очень приятно, что в этот день за наши труды нас отметили", — рассказала директор по персоналу АО "Лонмади" Дарья Ильюшина.
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Кроме того, отдельно выделили династии работников Химок. Одну из семей – Серегиных отметили благодарностью губернатора Московской области. Вместе они заняли третье место в Московском областном конкурсе "Лучшая трудовая династия" в номинации "Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт".
Также за победу в общекомандном зачете Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа заслуженные кубки вручили коллективам управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, НПО имени С. А. Лавочкина и Академии гражданской защиты МЧС России.
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ХимкиМосковская область (Подмосковье)РоссияДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)НПО имени С. А. ЛавочкинаШереметьево (аэропорт)Московская областная дума
 
 
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