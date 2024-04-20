В Химках наградили лучших работников предприятий
В Химках наградили более 40 лучших работников предприятий
© Фото : пресс-служба администрации ХимокЖителей Химок наградили за профзаслуги в честь Праздника труда
© Фото : пресс-служба администрации Химок
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В подмосковных Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий, им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов РФ Нелли Хомякова, представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального Совета Химок. Мероприятие приурочили к Празднику труда Московской области.
"Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки — один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Благодарностью губернатора Московской области наградили эксперта кадрового и правового обеспечения управления по образованию Химок Анну Белову, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей шестого разряда НПО имени С. А. Лавочкина Зуфара Азизова, начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Шереметьево Алексея Рудника. Почетный знак Московской областной Думы "За труды" вручили первому заместителю главного инженера МКБ "Факел" Вячеславу Яблокову и учителю начальных классов "Школы равных возможностей" Ирине Литавской.
"В моем подчинении более тысячи сотрудников по всей России. Ежегодно мы участвуем в разных проектах, среди которых есть и наши собственные благотворительные программы. Мы помогаем детям, животным, ветеранам и людям с инвалидностью. Очень приятно, что в этот день за наши труды нас отметили", — рассказала директор по персоналу АО "Лонмади" Дарья Ильюшина.
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Кроме того, отдельно выделили династии работников Химок. Одну из семей – Серегиных отметили благодарностью губернатора Московской области. Вместе они заняли третье место в Московском областном конкурсе "Лучшая трудовая династия" в номинации "Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт".
Также за победу в общекомандном зачете Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа заслуженные кубки вручили коллективам управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, НПО имени С. А. Лавочкина и Академии гражданской защиты МЧС России.
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