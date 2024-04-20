https://ria.ru/20240420/nagrada-1941226518.html

В Химках наградили лучших работников предприятий

В Химках наградили лучших работников предприятий - РИА Новости, 20.04.2024

В Химках наградили лучших работников предприятий

В подмосковных Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий, им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:50

2024-04-20T13:50

2024-04-20T13:50

химки

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

нпо имени с. а. лавочкина

шереметьево (аэропорт)

московская областная дума

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В подмосковных Химках поздравили более 40 лучших работников предприятий, им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В церемонии награждения приняли участие заместитель руководителя Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов РФ Нелли Хомякова, представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального Совета Химок. Мероприятие приурочили к Празднику труда Московской области. "Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки — один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Благодарностью губернатора Московской области наградили эксперта кадрового и правового обеспечения управления по образованию Химок Анну Белову, слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей шестого разряда НПО имени С. А. Лавочкина Зуфара Азизова, начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов международного аэропорта Шереметьево Алексея Рудника. Почетный знак Московской областной Думы "За труды" вручили первому заместителю главного инженера МКБ "Факел" Вячеславу Яблокову и учителю начальных классов "Школы равных возможностей" Ирине Литавской. "В моем подчинении более тысячи сотрудников по всей России. Ежегодно мы участвуем в разных проектах, среди которых есть и наши собственные благотворительные программы. Мы помогаем детям, животным, ветеранам и людям с инвалидностью. Очень приятно, что в этот день за наши труды нас отметили", — рассказала директор по персоналу АО "Лонмади" Дарья Ильюшина. Кроме того, отдельно выделили династии работников Химок. Одну из семей – Серегиных отметили благодарностью губернатора Московской области. Вместе они заняли третье место в Московском областном конкурсе "Лучшая трудовая династия" в номинации "Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт". Также за победу в общекомандном зачете Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа заслуженные кубки вручили коллективам управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, НПО имени С. А. Лавочкина и Академии гражданской защиты МЧС России.

https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936361337.html

https://ria.ru/20231120/zhile-1910679043.html

https://ria.ru/20240412/khimki-1939662336.html

химки

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

химки, московская область (подмосковье), россия, дмитрий волошин (глава городского округа химки), нпо имени с. а. лавочкина, шереметьево (аэропорт), московская областная дума