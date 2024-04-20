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Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
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00:20 20.04.2024 (обновлено: 18:02 23.04.2024)
https://ria.ru/20240420/moskva-1941846673.html
Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве
Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве
Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-20T00:20
2024-04-23T18:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
московская городская дума
субботник
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь. С 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству территорий. В рамках месячника планируется привести в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд. Также отремонтируют и покрасят ограждения и остановки, помоют дорожные знаки и указатели, начнут обновлять разметку. Планируется привести в порядок инженерные сооружения, объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения и территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. В субботнике смогут принять участие все желающие. Люди будут работать в парках и дворах, а также на территориях объектов соцсферы - прогребать газоны, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать клумбы, а также высаживать деревья и кустарники. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь. Традиционный субботник затронет и московские парки, в частности, уборка пройдет в парке "Сокольники". В 09.00 участники прогребут газоны, соберут прошлогоднюю траву с газонов и сухостой, покрасят малые архитектурные формы (скамейки и урны). В 13.00 гостей ждет плоггинг - забег, во время которого нужно собирать мусор. В саду "Эрмитаж" в рамках традиционного субботника пройдет пленэр "Весення Москва", а в 10.40 в летней читальне состоится лекция на тему "Раздельный сбор отходов: от теории к практике". Навести чистоту жители столицы смогут и в парке "Красная Пресня". Работы здесь начнутся в 09.00. Помимо традиционного субботника, в арт-мастерской и на прилегающих территориях пройдет "Субботник на Пресне", где юные гости с родителями смогут поучаствовать в высадке рассады, потренироваться на свежем воздухе и заняться уборкой территории. Также субботник пройдет на ВДНХ. В этот раз в уборке примут участие и депутаты Московской городской думы, они будут благоустраивать памятные места и воинские захоронения в преддверии Дня Победы.
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москва, городское хозяйство москвы, московская городская дума, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Московская городская дума, субботник

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖители Москвы принимают участие в городском субботнике
Жители Москвы принимают участие в городском субботнике - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители Москвы принимают участие в городском субботнике. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь.
С 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству территорий. В рамках месячника планируется привести в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд. Также отремонтируют и покрасят ограждения и остановки, помоют дорожные знаки и указатели, начнут обновлять разметку. Планируется привести в порядок инженерные сооружения, объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения и территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним.
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В субботнике смогут принять участие все желающие. Люди будут работать в парках и дворах, а также на территориях объектов соцсферы - прогребать газоны, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать клумбы, а также высаживать деревья и кустарники. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.
Традиционный субботник затронет и московские парки, в частности, уборка пройдет в парке "Сокольники". В 09.00 участники прогребут газоны, соберут прошлогоднюю траву с газонов и сухостой, покрасят малые архитектурные формы (скамейки и урны). В 13.00 гостей ждет плоггинг - забег, во время которого нужно собирать мусор. В саду "Эрмитаж" в рамках традиционного субботника пройдет пленэр "Весення Москва", а в 10.40 в летней читальне состоится лекция на тему "Раздельный сбор отходов: от теории к практике".
Навести чистоту жители столицы смогут и в парке "Красная Пресня". Работы здесь начнутся в 09.00. Помимо традиционного субботника, в арт-мастерской и на прилегающих территориях пройдет "Субботник на Пресне", где юные гости с родителями смогут поучаствовать в высадке рассады, потренироваться на свежем воздухе и заняться уборкой территории. Также субботник пройдет на ВДНХ.
В этот раз в уборке примут участие и депутаты Московской городской думы, они будут благоустраивать памятные места и воинские захоронения в преддверии Дня Победы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосковская городская думасубботник
 
 
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