https://ria.ru/20240420/moskva-1941846673.html

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве - РИА Новости, 23.04.2024

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-20T00:20

2024-04-20T00:20

2024-04-23T18:02

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субботник

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь. С 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству территорий. В рамках месячника планируется привести в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд. Также отремонтируют и покрасят ограждения и остановки, помоют дорожные знаки и указатели, начнут обновлять разметку. Планируется привести в порядок инженерные сооружения, объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения и территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. В субботнике смогут принять участие все желающие. Люди будут работать в парках и дворах, а также на территориях объектов соцсферы - прогребать газоны, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать клумбы, а также высаживать деревья и кустарники. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь. Традиционный субботник затронет и московские парки, в частности, уборка пройдет в парке "Сокольники". В 09.00 участники прогребут газоны, соберут прошлогоднюю траву с газонов и сухостой, покрасят малые архитектурные формы (скамейки и урны). В 13.00 гостей ждет плоггинг - забег, во время которого нужно собирать мусор. В саду "Эрмитаж" в рамках традиционного субботника пройдет пленэр "Весення Москва", а в 10.40 в летней читальне состоится лекция на тему "Раздельный сбор отходов: от теории к практике". Навести чистоту жители столицы смогут и в парке "Красная Пресня". Работы здесь начнутся в 09.00. Помимо традиционного субботника, в арт-мастерской и на прилегающих территориях пройдет "Субботник на Пресне", где юные гости с родителями смогут поучаствовать в высадке рассады, потренироваться на свежем воздухе и заняться уборкой территории. Также субботник пройдет на ВДНХ. В этот раз в уборке примут участие и депутаты Московской городской думы, они будут благоустраивать памятные места и воинские захоронения в преддверии Дня Победы.

https://ria.ru/20240417/nepogoda-1940620232.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, московская городская дума, субботник