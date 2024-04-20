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Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках
Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках - РИА Новости, 23.04.2024
Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках
Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-20T10:58
2024-04-20T10:58
2024-04-23T15:50
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Второй общегородской субботник стартовал в Москве. Ждем активных горожан на более чем 170 площадках во всех административных округах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что наиболее масштабные мероприятия запланированы в парках "Братеевская пойма" и "Печатники", у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в парке "Академический", в Парке Петра Алексеева, в скверах "Березовая Роща" и на Оборонной улице, в Екатерининском парке, Десеновском парке. Москвичи смогут помочь городским службам с подготовкой цветников к высадке растений, высадкой деревьев и кустарников, прогребанием газонов. "Весь необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что для участников субботников подготовили полевые кухни, мастер-классы, спортивные эстафеты, квесты и викторины, выступления творческих коллективов и спортсменов.
https://ria.ru/20240418/moskva-1940749255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, субботник
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Второй общегородской субботник стартовал в Москве
. Ждем активных горожан на более чем 170 площадках во всех административных округах", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что наиболее масштабные мероприятия запланированы в парках "Братеевская пойма" и "Печатники", у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в парке "Академический", в Парке Петра Алексеева, в скверах "Березовая Роща" и на Оборонной улице, в Екатерининском парке, Десеновском парке.
Москвичи смогут помочь городским службам с подготовкой цветников к высадке растений, высадкой деревьев и кустарников, прогребанием газонов.
"Весь необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте", - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что для участников субботников подготовили полевые кухни, мастер-классы, спортивные эстафеты, квесты и викторины, выступления творческих коллективов и спортсменов.