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Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках - РИА Новости, 23.04.2024
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10:58 20.04.2024 (обновлено: 15:50 23.04.2024)
https://ria.ru/20240420/moskva-1941793473.html
Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках
Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках - РИА Новости, 23.04.2024
Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках
Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-20T10:58
2024-04-23T15:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
субботник
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Второй общегородской субботник стартовал в Москве. Ждем активных горожан на более чем 170 площадках во всех административных округах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что наиболее масштабные мероприятия запланированы в парках "Братеевская пойма" и "Печатники", у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в парке "Академический", в Парке Петра Алексеева, в скверах "Березовая Роща" и на Оборонной улице, в Екатерининском парке, Десеновском парке. Москвичи смогут помочь городским службам с подготовкой цветников к высадке растений, высадкой деревьев и кустарников, прогребанием газонов. "Весь необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что для участников субботников подготовили полевые кухни, мастер-классы, спортивные эстафеты, квесты и викторины, выступления творческих коллективов и спортсменов.
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москва, городское хозяйство москвы, субботник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, субботник

Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Уборочный инвентарь прислонен к стволу дерева
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Второй общегородской субботник стартовал в Москве. Ждем активных горожан на более чем 170 площадках во всех административных округах", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что наиболее масштабные мероприятия запланированы в парках "Братеевская пойма" и "Печатники", у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в парке "Академический", в Парке Петра Алексеева, в скверах "Березовая Роща" и на Оборонной улице, в Екатерининском парке, Десеновском парке.
Москвичи смогут помочь городским службам с подготовкой цветников к высадке растений, высадкой деревьев и кустарников, прогребанием газонов.
"Весь необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте", - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что для участников субботников подготовили полевые кухни, мастер-классы, спортивные эстафеты, квесты и викторины, выступления творческих коллективов и спортсменов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвысубботник
 
 
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