https://ria.ru/20240420/moskva-1941793473.html

Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках

Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках - РИА Новости, 23.04.2024

Субботник пройдет в Москве на более 170 площадках

Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-20T10:58

2024-04-20T10:58

2024-04-23T15:50

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москва

городское хозяйство москвы

субботник

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Общегородской субботник стартовал в Москве, он пройдёт на более 170 площадках, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Второй общегородской субботник стартовал в Москве. Ждем активных горожан на более чем 170 площадках во всех административных округах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что наиболее масштабные мероприятия запланированы в парках "Братеевская пойма" и "Печатники", у Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в парке "Академический", в Парке Петра Алексеева, в скверах "Березовая Роща" и на Оборонной улице, в Екатерининском парке, Десеновском парке. Москвичи смогут помочь городским службам с подготовкой цветников к высадке растений, высадкой деревьев и кустарников, прогребанием газонов. "Весь необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что для участников субботников подготовили полевые кухни, мастер-классы, спортивные эстафеты, квесты и викторины, выступления творческих коллективов и спортсменов.

https://ria.ru/20240418/moskva-1940749255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, субботник