https://ria.ru/20240420/moskva-1941211903.html

Более 160 компаний Москвы участвовали в выставке нефтегазового оборудования

Более 160 компаний Москвы участвовали в выставке нефтегазового оборудования - РИА Новости, 20.04.2024

Более 160 компаний Москвы участвовали в выставке нефтегазового оборудования

В Москве с 15 по 18 апреля состоялась выставка "Нефтегаз-2024", в которой приняли участие более 900 компаний из 12 различных стран, в числе участников свыше 160 РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:00

2024-04-20T13:00

2024-04-20T13:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

арктика

россия

владислав овчинский

сергей собянин

технологии

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В Москве с 15 по 18 апреля состоялась выставка "Нефтегаз-2024", в которой приняли участие более 900 компаний из 12 различных стран, в числе участников свыше 160 столичных организаций, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичные предприятия предлагают новые решения для российской нефтегазовой отрасли в условиях внешних ограничений, в том числе связанные с бурением скважин и переработкой нефтяных и газовых продуктов. Например, они поставляют специальные кабели, позволяющие исследовать нефтяные скважины, а также трубы, которые используют в газораспределении, строительстве промысловых трубопроводов и водоснабжении. В общей сложности в выставке "Нефтегаз-2024" приняли участие более 160 столичных компаний", – цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Организация "Промприбор-Р" представила на выставке ассортимент датчиков. Среди представленной линейки - устройство газоанализатора, в котором устроены четыре сенсора, способных определить автоматически концентрацию токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе рабочих зон. Речь идет о метане, кислороде, угарном газе и других веществах. При этом комплектация и состав сенсоров меняется.По словам старшего инженера компании Георгия Дзененко, датчику организации нет аналогов на рынке. Он создан для работы в Арктике. Эта линейка более совершенная, чем предыдущая продукция, в которой улучшена взрывозащита. Эту продукцию можно калибровать при замене сенсоров, не разбирая датчик. Это обеспечивает удобство для потребителя, особенно в сложных условиях. Между тем, по словам Дзененко, протокол передачи данных по радиоканалу сейчас работает на расстоянии пары километров.Другое московское предприятие - ГК "Москабельмет" - продемонстрировало на выставке нагревательные, геофизические кабели. Кроме того, организация представила кабели для связи и управления, изготавливаемые при использовании высокотехнологичного оборудования.Как рассказал гендиректор группы компаний Павел Моряков, в компании есть те же линии, материалы и знания, которые были у зарубежных организаций, которые ушли из рынка РФ. В прошлом году компания запустила производство, благодаря которому удалось снизить использование зарубежного кабеля до 5%. При этом раньше этот показатель составлял 20-30%."Наш прогноз – 2-3% импорта от общего количества используемых кабелей к 2030 году", – цитирует пресс-служба Морякова.Третья московская компания производит оборудование для нефтегазового комплекса – гибкую полимерную армированную трубу. С применением такой продукции реализуется проект по возведению нефтесборных промысловых трубопроводов. Еще организация представила новую продукцию для отопления, водоотведения и защиты кабеля.Как сообщил директор департамента промышленных проектов Группы "Полипластик" Максим Колесов, у этих труб есть высокая коррозионная стойкость, а также хорошая прочность, которая сформирована при помощи монолитной конструкции и армирования стеклокомпозиционными лентами. Трубы этой компании могут выдержать рабочее давление от 40 до 210 бар. Их можно использовать при температуре носителя до плюс 80 градусов Цельсия.Столица является центром российский промышленности. Москва – город, в котором развито производство. В мегаполисе ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи промкомпаний, где работают 725 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.Столичный градоначальник Сергей Собянин поручил реализовать в Москве комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности города для российских промышленников и развитие производств. В мегаполисе есть комфортные условия для всех компаний – от малых до крупных. Для столичных бизнесменов созданы свыше 20 системных мер поддержки города. Так, они могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями. А еще разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20230426/razrabotki-1867825111.html

https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941024462.html

москва

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, арктика, россия, владислав овчинский, сергей собянин, технологии