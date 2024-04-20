https://ria.ru/20240420/moskva-1941178200.html

Власти Москвы предупредили о штрафах за незаконную торговлю в метро

Власти Москвы предупредили о штрафах за незаконную торговлю в метро - РИА Новости, 20.04.2024

Власти Москвы предупредили о штрафах за незаконную торговлю в метро

Штраф за незаконную торговлю на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций может составить до 500 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T03:14

2024-04-20T03:14

2024-04-20T03:14

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Штраф за незаконную торговлю на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций может составить до 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ Москвы "Организатор перевозок". В пресс-службе напомнили, что несанкционированная торговля на объектах транспортной инфраструктуры является административным правонарушением и регламентируется частью 2 статьи 11.13 и частью 3 статьи 10.9 КоАП Москвы. "Штраф за осуществление торговой деятельности вне специально отведенных для этого мест - на территории метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена составляет 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических - 500 тысяч рублей. Кроме того, за использование территории метрополитена и территории московской-монорельсовой транспортной системы (ММТС) для занятий предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения руководства метрополитена и ММТС предусмотрен штраф на граждан в размере от 100 рублей до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. "С начала года по несанкционированной торговле цветочной продукцией составлено 112 административных материалов. Общая сумма штрафов - более 250 тысяч рублей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html

https://ria.ru/20231102/aferisty-1906868541.html

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