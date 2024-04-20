https://ria.ru/20240420/mosgorpark-1941187497.html

Парки в Москве возобновили работу

Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 20.04.2024

Парки в Москве возобновили работу

Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:13

2024-04-20T08:13

2024-04-20T09:40

городское хозяйство москвы

москва

мосгорпарк

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. В пятницу на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с дождем. Были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. "Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении.Также открыл свои двери Московский зоопарк. В Telegram-канале столичного зоосада сообщили, что он будет работать в субботу в штатном режиме.

https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, мосгорпарк, общество