Рейтинг@Mail.ru
Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 20.04.2024 (обновлено: 09:40 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/mosgorpark-1941187497.html
Парки в Москве возобновили работу
Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 20.04.2024
Парки в Москве возобновили работу
Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:13
2024-04-20T09:40
городское хозяйство москвы
москва
мосгорпарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8732df461bfe23a7b912f6de2f25095b.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. В пятницу на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с дождем. Были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. "Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении.Также открыл свои двери Московский зоопарк. В Telegram-канале столичного зоосада сообщили, что он будет работать в субботу в штатном режиме.
https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec3d000432a17adafbe864e2bd8b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, мосгорпарк, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгорпарк, Общество
Парки в Москве возобновили работу

Парки в Москве возобновили работу после закрытия из-за непогоды в пятницу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.
В пятницу на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с дождем. Были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места.
"Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении.
Также открыл свои двери Московский зоопарк. В Telegram-канале столичного зоосада сообщили, что он будет работать в субботу в штатном режиме.
Последствия сильного ветра в Москве
Парки в Москве закрыли из-за погодных условий
3 апреля, 14:02
 
Городское хозяйство МосквыМоскваМосгорпаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала