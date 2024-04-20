https://ria.ru/20240420/mosgorpark-1941187497.html
Парки в Москве возобновили работу
Парки в Москве возобновили работу - РИА Новости, 20.04.2024
Парки в Москве возобновили работу
Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:13
2024-04-20T08:13
2024-04-20T09:40
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Столичные парки возобновили работу в субботу, сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка. В пятницу на Москву обрушилась непогода - сильный ветер с дождем. Были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. "Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", - говорится в сообщении.Также открыл свои двери Московский зоопарк. В Telegram-канале столичного зоосада сообщили, что он будет работать в субботу в штатном режиме.
https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосгорпарк, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосгорпарк, Общество
Парки в Москве возобновили работу
Парки в Москве возобновили работу после закрытия из-за непогоды в пятницу