Рейтинг@Mail.ru
В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 20.04.2024 (обновлено: 11:13 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html
В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах
В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах - РИА Новости, 20.04.2024
В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах
Молдавия пытается "переложить с больной головы на здоровую", заявляя, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T10:37
2024-04-20T11:13
в мире
молдавия
днестр
кишинев
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Молдавия пытается "переложить с больной головы на здоровую", заявляя, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, сообщил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Если сейчас у соседнего государства возникли сложности с привлечением инвестиций или затруднения в каких-то других сферах, то обвинять в этом российских миротворцев – попытка, как говорится, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с единственной задачей – сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра. "Что касается призывов Кишинева вывести российские войска, переформатировать миротворческую операцию, то, как мы уже не раз подчеркивали, подобные вопросы могут обсуждаться только после окончательного справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта и никак не раньше. Если же за привычными словесными спекуляциями скрывается чье-то намерение в одностороннем порядке продвигать эти вопросы – то это опасный путь к возникновению на карте Европы еще одной "горячей точки", - отметил Игнатьев. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240417/kiku-1940515890.html
https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html
https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html
молдавия
днестр
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, днестр, кишинев, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Днестр, Кишинев, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах

Глава МИД ПМР раскритиковал заявления Молдавии о российских миротворцах

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Молдавия пытается "переложить с больной головы на здоровую", заявляя, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, сообщил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Если сейчас у соседнего государства возникли сложности с привлечением инвестиций или затруднения в каких-то других сферах, то обвинять в этом российских миротворцев – попытка, как говорится, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Игнатьев.
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Молдавия не должна вступать в Евросоюз любой ценой, заявил экс-премьер
17 апреля, 09:49
Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с единственной задачей – сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра.
"Что касается призывов Кишинева вывести российские войска, переформатировать миротворческую операцию, то, как мы уже не раз подчеркивали, подобные вопросы могут обсуждаться только после окончательного справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта и никак не раньше. Если же за привычными словесными спекуляциями скрывается чье-то намерение в одностороннем порядке продвигать эти вопросы – то это опасный путь к возникновению на карте Европы еще одной "горячей точки", - отметил Игнатьев.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом
19 апреля, 13:35
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Лавров: Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
19 апреля, 13:30
 
В миреМолдавияДнестрКишиневВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала