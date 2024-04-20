https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html

В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах

В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах - РИА Новости, 20.04.2024

В МИД ПМР прокомментировали заявления Молдавии о российских миротворцах

Молдавия пытается "переложить с больной головы на здоровую", заявляя, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T10:37

2024-04-20T10:37

2024-04-20T11:13

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ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Молдавия пытается "переложить с больной головы на здоровую", заявляя, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, сообщил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Если сейчас у соседнего государства возникли сложности с привлечением инвестиций или затруднения в каких-то других сферах, то обвинять в этом российских миротворцев – попытка, как говорится, "переложить с больной головы на здоровую", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с единственной задачей – сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра. "Что касается призывов Кишинева вывести российские войска, переформатировать миротворческую операцию, то, как мы уже не раз подчеркивали, подобные вопросы могут обсуждаться только после окончательного справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта и никак не раньше. Если же за привычными словесными спекуляциями скрывается чье-то намерение в одностороннем порядке продвигать эти вопросы – то это опасный путь к возникновению на карте Европы еще одной "горячей точки", - отметил Игнатьев. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240417/kiku-1940515890.html

https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, днестр, кишинев, виталий игнатьев, обсе