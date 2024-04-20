https://ria.ru/20240420/miting-1941280641.html

Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси

Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси - РИА Новости, 20.04.2024

Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T22:13

2024-04-20T22:13

2024-04-20T22:13

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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано, передает корреспондент РИА Новости. Водители автомобилей выражают недовольство, громко сигналя. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Акции протеста начались в Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" инфицировала в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законодательный орган уже принял его в первом чтении. Это подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в Тбилиси проходят систематичные митинги с требованием отозвать законопроект. Ранее в субботу так же состоялся марш женщин, которые прошлись по всему проспекту Руставели и скандировали, что они против данного закона.

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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано. 2024-04-20T22:13 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, брюссель, евросоюз, парламентские выборы в грузии