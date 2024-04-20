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Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси - РИА Новости, 20.04.2024
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22:13 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/miting-1941280641.html
Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси
Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси - РИА Новости, 20.04.2024
Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:13
2024-04-20T22:13
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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано, передает корреспондент РИА Новости. Водители автомобилей выражают недовольство, громко сигналя. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Акции протеста начались в Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" инфицировала в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законодательный орган уже принял его в первом чтении. Это подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в Тбилиси проходят систематичные митинги с требованием отозвать законопроект. Ранее в субботу так же состоялся марш женщин, которые прошлись по всему проспекту Руставели и скандировали, что они против данного закона.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах
Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано.
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в мире, тбилиси, брюссель, евросоюз, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Брюссель, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии
Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси

Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах перекрыли площадь Свободы, автомобильное движение парализовано, передает корреспондент РИА Новости.
Водители автомобилей выражают недовольство, громко сигналя. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции.
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" инфицировала в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законодательный орган уже принял его в первом чтении. Это подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в Тбилиси проходят систематичные митинги с требованием отозвать законопроект.
Ранее в субботу так же состоялся марш женщин, которые прошлись по всему проспекту Руставели и скандировали, что они против данного закона.
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах
Вчера, 17:46
 
В миреТбилисиБрюссельЕвросоюзПарламентские выборы в Грузии
 
 
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