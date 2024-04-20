https://ria.ru/20240420/minoborony-1941225639.html

Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР

Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР - РИА Новости, 20.04.2024

Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР

Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери противника... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:44

2024-04-20T13:44

2024-04-20T13:44

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери противника составили до 120 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240420/istrebiteli-1941202076.html

россия

киев

старомайорское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, старомайорское, вооруженные силы украины