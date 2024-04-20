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Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР
Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР - РИА Новости, 20.04.2024
Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери противника... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:44
2024-04-20T13:44
2024-04-20T13:44
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери противника составили до 120 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре склада с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, киев, старомайорское, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Старомайорское, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 120 солдат у Старомайорского и Урожайного в ДНР
ВС России уничтожили до 120 солдат ВСУ у Старомайорского и Урожайного