https://ria.ru/20240420/medvedev-1941283176.html

Медведев назвал решение США по Украине русофобским

Медведев назвал решение США по Украине русофобским - РИА Новости, 20.04.2024

Медведев назвал решение США по Украине русофобским

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Украине, назвал это решение русофобским и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T22:49

2024-04-20T22:49

2024-04-20T22:49

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Украине, назвал это решение русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду "империи зла XXI века". "Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну... которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века - Соединенных Штатов Америки", - написал он.

https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

сша, россия, украина, дмитрий медведев