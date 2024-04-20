https://ria.ru/20240420/medvedev-1941283176.html
Медведев назвал решение США по Украине русофобским
Медведев назвал решение США по Украине русофобским - РИА Новости, 20.04.2024
Медведев назвал решение США по Украине русофобским
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Украине, назвал это решение русофобским и... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:49
2024-04-20T22:49
2024-04-20T22:49
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Telegram-канале решение США выделить дополнительную помощь Украине, назвал это решение русофобским и пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду "империи зла XXI века". "Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну... которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века - Соединенных Штатов Америки", - написал он.
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал решение США по Украине русофобским
Медведев пожелал США самим погрузиться в новую гражданскую войну