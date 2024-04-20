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Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 20.04.2024
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22:20 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/medvedev-1941281396.html
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 20.04.2024
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:20
2024-04-20T22:20
россия
сша
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев в субботу.
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россия, сша, киев, дмитрий медведев
Россия, США, Киев, Дмитрий Медведев
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев

Медведев: Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной помощи Киеву

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
"Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев в субботу.
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РоссияСШАКиевДмитрий Медведев
 
 
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