https://ria.ru/20240420/medvedev-1941281396.html
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 20.04.2024
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T22:20
2024-04-20T22:20
2024-04-20T22:20
россия
сша
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев в субботу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, киев, дмитрий медведев
Россия, США, Киев, Дмитрий Медведев
Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев
Медведев: Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной помощи Киеву