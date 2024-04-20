https://ria.ru/20240420/medvedev-1941281396.html

Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев

Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 20.04.2024

Россия победит, несмотря на помощь США Украине, заявил Медведев

Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T22:20

2024-04-20T22:20

2024-04-20T22:20

россия

сша

киев

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия победит, несмотря на выделение США дополнительной финансовой помощи Киеву, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. "Мы, конечно, победим, несмотря на 61 миллиард кровавых долларов, которые, в основном, пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами", - написал Медведев в субботу.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939444508.html

россия

сша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, киев, дмитрий медведев