https://ria.ru/20240420/mayorova-1941176762.html

Врач назвала основные противопоказания для донорства крови

Врач назвала основные противопоказания для донорства крови - РИА Новости, 20.04.2024

Врач назвала основные противопоказания для донорства крови

Противопоказания для донорства крови бывают абсолютными и временными, о них РИА Новости рассказала главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова в РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T02:49

2024-04-20T02:49

2024-04-20T02:49

общество

россия

ольга майорова

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Противопоказания для донорства крови бывают абсолютными и временными, о них РИА Новости рассказала главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольга Майорова в Национальный день донора крови. Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. "Противопоказания бывают абсолютными и временными. При абсолютных противопоказаниях, это, например, бронхиальная астма, пороки сердца, гипертоническая болезнь, онкологии, псориаз и другие, человек не может быть донором", - уточнила Майорова. По словам специалиста, существуют также временные противопоказания донорства. Речь идёт об ОРВИ, нанесении татуировок, пирсинге, вакцинации. "Если противопоказание временное, то донором можно стать через определенный временной промежуток: от 48 часов до года в зависимости от причины отвода", - пояснила врач. Она также добавила, что основной целью "отбора" на донорство является стремление не навредить как реципиенту, так и донору. Именно поэтому анамнез каждого потенциального донора рассматривают в индивидуальном порядке. "Если человек впервые обращается в учреждение Службы крови, он сдает цельную кровь в объеме 450 миллилитров. Предварительно донор проходит лабораторное обследование и прием врача, на котором анализируется информация из электронной карточки ЕМИАС и проводится осмотр. По результатам принимается решение о допуске к донации", - рассказала Майорова. Врач уточнила, что процесс донации длится 10-15 минут. Весь донорский путь занимает от 40 минут до 2 часов в зависимости от загруженности отделения. "Помимо цельной крови, доноры сдают также тромбоциты и плазму. Это аппаратные процедуры и процесс может длиться дольше - до полутора часов", - добавила специалист. Врач уточнила, что цельную кровь сейчас не используют для переливания. После донации ее разделяют на компоненты: эритроциты, тромбоциты, плазму. "Эритроциты и тромбоциты, после контрольных тестов и анализов, передаются в лечебную сеть. Плазма же проходит карантинизацию в течение 120 суток. В этот период она не может быть использована в медицинских целях", - пояснила она. Специалист также рассказала, что для того, чтобы плазму передали в лечебную сеть, донору нужно совершить донацию, либо сдать пробирку на анализы в отделение переливания того же подчинения, в котором он раньше проходил процедуру. "Сделать это необходимо через 120 дней после совершения донации, но не позднее полутора лет", - уточнила Майорова.

https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html

https://ria.ru/20240324/ocheredi-1935521166.html

https://ria.ru/20230725/shveytsariya-1886190780.html

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общество, россия, ольга майорова