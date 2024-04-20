Илон Маск отложил поездку в Индию
Илон Маск отложил поездку в Индию из-за "серьезных обязательств" в Tesla
© AP Photo / Leon NealИлон Маск
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X сообщил, что отложил поездку в Индию.
"К сожалению, очень серьезные обязательства в Tesla требуют отложить визит в Индию, но я с нетерпением жду возможности посетить ее в конце этого года", - написал Маск.
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Ранее Маск заявил, что ждет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Индии. Издание Hindu Business Line со ссылкой на источник сообщало о том, что Tesla ведет переговоры с крупнейшей негосударственной компанией Индии Reliance Industries о возможном совместном предприятии по строительству производственного предприятия в стране.
Издание Economic Times ранее сообщило, что Tesla в этом месяце планирует отправить команду в Индию для изучения потенциальных мест под свой завод электромобилей. По информации издания, позже Tesla может также рассмотреть возможность создания собственного завода по производству аккумуляторов, следуя модели гигафабрики, которой она придерживалась на своих заводах в Калифорнии, Техасе, Берлине и Шанхае, где поставщики открыли цеха рядом с материнским заводом.
Впервые о планах открыть производство электромобилей Tesla в Индии гендиректор компании Илон Маск заявил в 2020 году. В стране была создана дочерняя компания Tesla India Motors and Energy Pvt. Ltd, а правительство штата Карнатака официально подтвердило планы по строительству завода американской компании. Позже Маск заявил, что готов построить завод Tesla в Индии, если страна удешевит импорт электромобилей. Однако в феврале 2020 года власти Индии отклонили запрос Tesla о введении льгот на ввоз в страну электромобилей.