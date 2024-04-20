https://ria.ru/20240420/mask-1941190568.html

Илон Маск отложил поездку в Индию

Илон Маск отложил поездку в Индию - РИА Новости, 20.04.2024

Илон Маск отложил поездку в Индию

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X сообщил, что отложил поездку в Индию. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:41

2024-04-20T08:41

2024-04-20T09:11

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети X сообщил, что отложил поездку в Индию. "К сожалению, очень серьезные обязательства в Tesla требуют отложить визит в Индию, но я с нетерпением жду возможности посетить ее в конце этого года", - написал Маск. Ранее Маск заявил, что ждет встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Индии. Издание Hindu Business Line со ссылкой на источник сообщало о том, что Tesla ведет переговоры с крупнейшей негосударственной компанией Индии Reliance Industries о возможном совместном предприятии по строительству производственного предприятия в стране. Издание Economic Times ранее сообщило, что Tesla в этом месяце планирует отправить команду в Индию для изучения потенциальных мест под свой завод электромобилей. По информации издания, позже Tesla может также рассмотреть возможность создания собственного завода по производству аккумуляторов, следуя модели гигафабрики, которой она придерживалась на своих заводах в Калифорнии, Техасе, Берлине и Шанхае, где поставщики открыли цеха рядом с материнским заводом. Впервые о планах открыть производство электромобилей Tesla в Индии гендиректор компании Илон Маск заявил в 2020 году. В стране была создана дочерняя компания Tesla India Motors and Energy Pvt. Ltd, а правительство штата Карнатака официально подтвердило планы по строительству завода американской компании. Позже Маск заявил, что готов построить завод Tesla в Индии, если страна удешевит импорт электромобилей. Однако в феврале 2020 года власти Индии отклонили запрос Tesla о введении льгот на ввоз в страну электромобилей.

https://ria.ru/20240419/tsukerberg-1941089808.html

https://ria.ru/20240413/mask-1939803063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, калифорния, техас, илон маск, нарендра моди, tesla motors, в мире