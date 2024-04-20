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Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине - РИА Новости, 20.04.2024
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15:21 20.04.2024 (обновлено: 15:25 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/lukashenko-1941237460.html
Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине
Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине - РИА Новости, 20.04.2024
Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине
В Белоруссии проходит общереспубликанский субботник, в нем традиционно участвует и глава государства – в этом году Александр Лукашенко высаживает яблоневый сад... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:21
2024-04-20T15:25
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Белоруссии проходит общереспубликанский субботник, в нем традиционно участвует и глава государства – в этом году Александр Лукашенко высаживает яблоневый сад на своей малой родине, сообщила пресс-служба президента. "Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине высаживает яблоневый сад. Всего плодовый сад будет состоять из 411 яблоневых деревьев. Уже посажено 186 деревьев: 93 - сорт яблони "Белорусское сладкое" и 93 - сорт яблони "Сябрына"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента. Отмечается, что в ходе субботника с участием главы государства высаживаются оставшиеся 225 деревьев пяти сортов. Большая часть - уже упомянутые сорта, а также по 25 яблонь сортов "Коваленковское", "Конфетное" и "Ред Фри". Лукашенко в общении с журналистами рассказал, что яблоневый сад передадут в пользование школьникам. "Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать, чтобы они тут ухаживали и результат своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться, по земле походить, руками прикоснуться, чтобы дури меньше было в голове", - сказал президент. Видео общения Лукашенко с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". В субботнике в разных регионах страны принимают участие высшие должностные лица республики. Например, премьер, вице-премьеры, руководитель аппарата Совета министров Белоруссии высаживают 18 туй в месте неравного боя 18 партизан с немецко-фашистскими захватчиками вблизи деревни Лавы Копыльского района, а также дубы на территории Копыльского лесхоза. "Поступает оперативная информация... На данную минуту участвуют в этом в прекрасном празднике труда 2,4 миллиона человек. Уверен, что цифра увеличится. Что касается денежных средств, поступивших в министерство финансов, то объем составил 14,5 миллиона белорусских рублей (около 4,4 миллиона долларов)", - сказал вице-премьер Петр Пархомчик, подводя промежуточные итоги субботника. Видео его комментария опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба правительства. По словам вице-премьера, это на 400 тысяч белорусских рублей (примерно 122 тысячи долларов) больше, чем в прошлом году. Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса "Детям – жертвам войны" в населенном пункте Красный Берег, на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости, а также на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в областях республики и Минске.
https://ria.ru/20231204/si-1913590650.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко высадил яблоневый сад на малой родине

Лукашенко во время республиканского субботника высадил яблоневый сад

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине заложил яблоневый сад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине заложил яблоневый сад - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине заложил яблоневый сад
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 апр – РИА Новости. В Белоруссии проходит общереспубликанский субботник, в нем традиционно участвует и глава государства – в этом году Александр Лукашенко высаживает яблоневый сад на своей малой родине, сообщила пресс-служба президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко в день республиканского субботника на своей малой родине высаживает яблоневый сад. Всего плодовый сад будет состоять из 411 яблоневых деревьев. Уже посажено 186 деревьев: 93 - сорт яблони "Белорусское сладкое" и 93 - сорт яблони "Сябрына"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.
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Отмечается, что в ходе субботника с участием главы государства высаживаются оставшиеся 225 деревьев пяти сортов. Большая часть - уже упомянутые сорта, а также по 25 яблонь сортов "Коваленковское", "Конфетное" и "Ред Фри".
Лукашенко в общении с журналистами рассказал, что яблоневый сад передадут в пользование школьникам. "Мы это делаем, чтобы потом школьникам передать, чтобы они тут ухаживали и результат своего труда забирали себе. Как я говорил, у каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться, по земле походить, руками прикоснуться, чтобы дури меньше было в голове", - сказал президент. Видео общения Лукашенко с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
В субботнике в разных регионах страны принимают участие высшие должностные лица республики. Например, премьер, вице-премьеры, руководитель аппарата Совета министров Белоруссии высаживают 18 туй в месте неравного боя 18 партизан с немецко-фашистскими захватчиками вблизи деревни Лавы Копыльского района, а также дубы на территории Копыльского лесхоза.
"Поступает оперативная информация... На данную минуту участвуют в этом в прекрасном празднике труда 2,4 миллиона человек. Уверен, что цифра увеличится. Что касается денежных средств, поступивших в министерство финансов, то объем составил 14,5 миллиона белорусских рублей (около 4,4 миллиона долларов)", - сказал вице-премьер Петр Пархомчик, подводя промежуточные итоги субботника. Видео его комментария опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба правительства.
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По словам вице-премьера, это на 400 тысяч белорусских рублей (примерно 122 тысячи долларов) больше, чем в прошлом году.
Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса "Детям – жертвам войны" в населенном пункте Красный Берег, на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости, а также на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в областях республики и Минске.
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