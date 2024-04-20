https://ria.ru/20240420/kurgan-1941248021.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) субботы, за минувшие 4 часа снизился на 4 см и составляет 1011 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:50
2024-04-20T16:50
2024-04-20T16:51
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 18.00 (16.00 мск) субботы, за минувшие 4 часа снизился на 4 см и составляет 1011 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) субботы – 1013 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 18.00 (16.00 мск) 20 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1011 сантиметров.
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940411729.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился
Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился на четыре сантиметра