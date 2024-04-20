https://ria.ru/20240420/kurgan-1941233099.html
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться - РИА Новости, 20.04.2024
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться
Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:43
2024-04-20T14:43
2024-04-20T15:28
курган
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.По данным гидропоста на 16.00 (14.00 мск) на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, на 08.00 (06.00 мск) он составлял 1013 см.По данным правительства, администрация Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста."Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую гидравлическую нагрузку. Укрепительные работы проведены. Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек. Вместе с тем вода - это стихия. Уважаемые жители Вороновки, Восточного, М. Чаусово, переждите паводок в безопасном месте, эвакуируйтесь, если вы еще этого не сделали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/muzhchina-1941141887.html
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курган, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться из-за подъема реки
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости.
Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила
в субботу пресс-служба правительства региона.
По данным гидропоста на 16.00 (14.00 мск) на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, на 08.00 (06.00 мск) он составлял 1013 см.
По данным правительства, администрация Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста.
"Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую гидравлическую нагрузку. Укрепительные работы проведены. Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек. Вместе с тем вода - это стихия. Уважаемые жители Вороновки, Восточного, М. Чаусово, переждите паводок в безопасном месте, эвакуируйтесь, если вы еще этого не сделали", - говорится в сообщении.