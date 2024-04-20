Рейтинг@Mail.ru
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.04.2024 (обновлено: 15:28 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/kurgan-1941233099.html
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться - РИА Новости, 20.04.2024
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться
Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:43
2024-04-20T15:28
курган
происшествия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941207247_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_faf65e680f1dc5a3e577456a1519b6b1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.По данным гидропоста на 16.00 (14.00 мск) на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, на 08.00 (06.00 мск) он составлял 1013 см.По данным правительства, администрация Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста."Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую гидравлическую нагрузку. Укрепительные работы проведены. Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек. Вместе с тем вода - это стихия. Уважаемые жители Вороновки, Восточного, М. Чаусово, переждите паводок в безопасном месте, эвакуируйтесь, если вы еще этого не сделали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/muzhchina-1941141887.html
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941207247_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea900b4d3898b735e9a0970b86658504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курган, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курган, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться

Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться из-за подъема реки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСитуация в Кургане
Ситуация в Кургане - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Ситуация в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.
По данным гидропоста на 16.00 (14.00 мск) на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, на 08.00 (06.00 мск) он составлял 1013 см.
Спасатели на затопленной улице в Кургане - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом
19 апреля, 20:04
По данным правительства, администрация Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста.
"Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую гидравлическую нагрузку. Укрепительные работы проведены. Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек. Вместе с тем вода - это стихия. Уважаемые жители Вороновки, Восточного, М. Чаусово, переждите паводок в безопасном месте, эвакуируйтесь, если вы еще этого не сделали", - говорится в сообщении.
Паводок в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Житель Кургана, восстанавливающий дом после пожара, потерял его в паводок
16 апреля, 16:49
 
КурганПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала