https://ria.ru/20240420/kurgan-1941233099.html

Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться

Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться - РИА Новости, 20.04.2024

Живущих вблизи дамбы в Кургане людей призвали эвакуироваться

Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:43

2024-04-20T14:43

2024-04-20T15:28

курган

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941207247_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_faf65e680f1dc5a3e577456a1519b6b1.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр – РИА Новости. Жителям микрорайонов Вороновка, Восточный, Малое Чаусово в Кургане необходимо эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.По данным гидропоста на 16.00 (14.00 мск) на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1015 см, на 08.00 (06.00 мск) он составлял 1013 см.По данным правительства, администрация Кургана призывает незамедлительно эвакуироваться жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста."Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую гидравлическую нагрузку. Укрепительные работы проведены. Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек. Вместе с тем вода - это стихия. Уважаемые жители Вороновки, Восточного, М. Чаусово, переждите паводок в безопасном месте, эвакуируйтесь, если вы еще этого не сделали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/muzhchina-1941141887.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курган, происшествия, наводнения в россии — 2024