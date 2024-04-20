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Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией - РИА Новости, 20.04.2024
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03:20 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/konflikt-1941178353.html
Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией
Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией - РИА Новости, 20.04.2024
Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией
Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент, упомянув в том числе опасность скатывания Европы РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T03:20
2024-04-20T03:20
в мире
европа
россия
франция
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент, упомянув в том числе опасность скатывания Европы в войну с Россией."Мы находимся на критическом этапе, когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями", — написал политик в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.Он раскритиковал "разрушение" Франции сторонниками "федералистской Европы", призвав восстановить власть наций перед лицом деспотичной евробюрократии, состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности."Сегодня мы идем по спирали, ведущей нас к открытому конфликту с Россией, последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия", — предупредил Мюрат.Он назвал использование конфликта на Украине европейскими бюрократами нечестным аргументом, раскритиковав "фанатиков федералистской Европы" за то, что они выставляют сторонников дипломатии и переговоров изменниками, а пацифистов – врагами. Как заявил политик, должно быть сделано все для скорейшего прекращения огня и прочного мира."Итак, такой ли Европы мы хотим? Машины запугивания, которая, чтобы оправдать свою авторитарную конструкцию, ведет нас к серьезному конфликту и лишает нас наших демократических механизмов, а также нашего самого базового суверенитета? Выбор за вами", — подчеркнул он.Пятидесятилетний Иоахим Мюрат станет третьим номером в списке кандидатов фракции "Мы, народ", возглавляемой Жоржем Кузмановичем, который ранее являлся официальным представителем Жана-Люка Меланшона, но в 2018 основал свою партию "Суверенная республика". Политик является потомком наполеоновского маршала Иоахима Мюрата, который был женат на сестре Наполеона Каролине Бонапарт.Мюрат служил в десантных войсках, находился в составе французского контингента в Косово, сейчас является полковником резерва.
https://ria.ru/20240418/spg-1940601162.html
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в мире, европа, россия, франция, наполеон бонапарт, жан-люк меланшон, европарламент
В мире, Европа, Россия, Франция, Наполеон Бонапарт, Жан-Люк Меланшон, Европарламент
Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией

Внучатый племянник Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

© AP Photo / Eric GaillardФранцузские солдаты
Французские солдаты - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Eric Gaillard
Французские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент, упомянув в том числе опасность скатывания Европы в войну с Россией.
"Мы находимся на критическом этапе, когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями", — написал политик в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.
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Он раскритиковал "разрушение" Франции сторонниками "федералистской Европы", призвав восстановить власть наций перед лицом деспотичной евробюрократии, состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности.
"Сегодня мы идем по спирали, ведущей нас к открытому конфликту с Россией, последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия", — предупредил Мюрат.
Он назвал использование конфликта на Украине европейскими бюрократами нечестным аргументом, раскритиковав "фанатиков федералистской Европы" за то, что они выставляют сторонников дипломатии и переговоров изменниками, а пацифистов – врагами. Как заявил политик, должно быть сделано все для скорейшего прекращения огня и прочного мира.
"Итак, такой ли Европы мы хотим? Машины запугивания, которая, чтобы оправдать свою авторитарную конструкцию, ведет нас к серьезному конфликту и лишает нас наших демократических механизмов, а также нашего самого базового суверенитета? Выбор за вами", — подчеркнул он.
Пятидесятилетний Иоахим Мюрат станет третьим номером в списке кандидатов фракции "Мы, народ", возглавляемой Жоржем Кузмановичем, который ранее являлся официальным представителем Жана-Люка Меланшона, но в 2018 основал свою партию "Суверенная республика". Политик является потомком наполеоновского маршала Иоахима Мюрата, который был женат на сестре Наполеона Каролине Бонапарт.
Мюрат служил в десантных войсках, находился в составе французского контингента в Косово, сейчас является полковником резерва.
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Экс-посол Франции в России призвала Украину пойти на переговоры
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В миреЕвропаРоссияФранцияНаполеон БонапартЖан-Люк МеланшонЕвропарламент
 
 
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