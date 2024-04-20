Потомок Наполеона заговорил о конфликте с Россией
Внучатый племянник Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
© AP Photo / Eric GaillardФранцузские солдаты
© AP Photo / Eric Gaillard
Французские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент, упомянув в том числе опасность скатывания Европы в войну с Россией.
"Мы находимся на критическом этапе, когда французская нация ускоряет свой упадок и рискует погрузиться в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями", — написал политик в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.
Он раскритиковал "разрушение" Франции сторонниками "федералистской Европы", призвав восстановить власть наций перед лицом деспотичной евробюрократии, состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности.
"Сегодня мы идем по спирали, ведущей нас к открытому конфликту с Россией, последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия", — предупредил Мюрат.
Он назвал использование конфликта на Украине европейскими бюрократами нечестным аргументом, раскритиковав "фанатиков федералистской Европы" за то, что они выставляют сторонников дипломатии и переговоров изменниками, а пацифистов – врагами. Как заявил политик, должно быть сделано все для скорейшего прекращения огня и прочного мира.
"Итак, такой ли Европы мы хотим? Машины запугивания, которая, чтобы оправдать свою авторитарную конструкцию, ведет нас к серьезному конфликту и лишает нас наших демократических механизмов, а также нашего самого базового суверенитета? Выбор за вами", — подчеркнул он.
Пятидесятилетний Иоахим Мюрат станет третьим номером в списке кандидатов фракции "Мы, народ", возглавляемой Жоржем Кузмановичем, который ранее являлся официальным представителем Жана-Люка Меланшона, но в 2018 основал свою партию "Суверенная республика". Политик является потомком наполеоновского маршала Иоахима Мюрата, который был женат на сестре Наполеона Каролине Бонапарт.
Мюрат служил в десантных войсках, находился в составе французского контингента в Косово, сейчас является полковником резерва.
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