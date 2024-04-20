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СМИ: ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну - РИА Новости, 20.04.2024
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08:31 20.04.2024 (обновлено: 09:14 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/khamas-1941189167.html
СМИ: ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну
СМИ: ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну - РИА Новости, 20.04.2024
СМИ: ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну
Политическое руководство палестинского движения ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну, пишет американская газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:31
2024-04-20T09:14
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политическое руководство палестинского движения ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Политическое руководство ХАМАС стремится переместиться с нынешней базы в Катаре", - пишет газета. Как отмечает газета со ссылкой на неназванных арабских чиновников, движение в последние дни обратилось как минимум в две страны региона, в том числе в Оман. По данным издания, перемещение ХАМАС из Катара, может сорвать переговоры об освобождении израильских заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 34 тысячи, пострадали около 76,8 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html
https://ria.ru/20231115/khamas-1909614735.html
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в мире, израиль, катар, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну

WSJ: руководство ХАМАС стремится переместиться с нынешней базы в Катаре

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Политическое руководство палестинского движения ХАМАС хочет переместиться из Катара в другую арабскую страну, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Политическое руководство ХАМАС стремится переместиться с нынешней базы в Катаре", - пишет газета.
Дым на месте взрыва на востоке города Хан-Юнис в Газе. Кадр видео
Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников, пишут СМИ
5 марта, 03:44
Как отмечает газета со ссылкой на неназванных арабских чиновников, движение в последние дни обратилось как минимум в две страны региона, в том числе в Оман.
По данным издания, перемещение ХАМАС из Катара, может сорвать переговоры об освобождении израильских заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Мужчина сидит на обломках в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
С ХАМАС обсуждают освобождение 50 заложников и прекращение огня, пишут СМИ
15 ноября 2023, 15:34
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 34 тысячи, пострадали около 76,8 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
С ХАМАС обсуждают освобождение заложников в обмен на паузу, пишут СМИ
8 ноября 2023, 18:48
 
В миреИзраильКатарРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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