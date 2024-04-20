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Израиль просит у США больше снарядов и военных машин, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2024
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02:12 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/izrail-1941175785.html
Израиль просит у США больше снарядов и военных машин, сообщили СМИ
Израиль просит у США больше снарядов и военных машин, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2024
Израиль просит у США больше снарядов и военных машин, сообщили СМИ
Израиль на фоне боевых действий в Газе и растущей напряженности с Ираном просит у США больше танковых снарядов и боевых машин, чтобы восполнить запасы, пишет... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:12
2024-04-20T02:12
в мире
израиль
сша
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Израиль на фоне боевых действий в Газе и растущей напряженности с Ираном просит у США больше танковых снарядов и боевых машин, чтобы восполнить запасы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что американская администрация рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда долларов. Так, в рамках возможных сделок рассматривается передача танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов. "Израиль просит у США больше боеприпасов для танков и тактических машин", - утверждает агентство со ссылкой на источники, отмечая, что это вызвано тем, что Израилю необходимо восполнить запасы на фоне боевых действий в регионе. Ранее ряд членов палаты представителей США представил законопроект, предполагающий выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и в противодействии угрозам со стороны Ирана и его ставленников. Голосование по нему, как ожидается, пройдет в субботу.
https://ria.ru/20240416/borrel-1940462169.html
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в мире, израиль, сша, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль просит у США больше снарядов и военных машин, сообщили СМИ

Bloomberg: Израиль просит у США больше танковых снарядов и боевых машин

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Израиль на фоне боевых действий в Газе и растущей напряженности с Ираном просит у США больше танковых снарядов и боевых машин, чтобы восполнить запасы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что американская администрация рассматривает возможность заключения новых сделок по отправке вооружения Израилю на сумму более одного миллиарда долларов. Так, в рамках возможных сделок рассматривается передача танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю
16 апреля, 21:02
"Израиль просит у США больше боеприпасов для танков и тактических машин", - утверждает агентство со ссылкой на источники, отмечая, что это вызвано тем, что Израилю необходимо восполнить запасы на фоне боевых действий в регионе.
Ранее ряд членов палаты представителей США представил законопроект, предполагающий выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, в том числе и в противодействии угрозам со стороны Ирана и его ставленников. Голосование по нему, как ожидается, пройдет в субботу.
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18 апреля, 23:37
 
В миреИзраильСШАИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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