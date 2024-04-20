https://ria.ru/20240420/izrail-1941173669.html

Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху

Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху - РИА Новости, 20.04.2024

Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T01:28

2024-04-20T01:28

2024-04-20T01:28

в мире

израиль

германия

биньямин нетаньяху

анналена бербок

штеффен зайберт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал голос и вспомнил о нацистах, сообщил 13-й канал.По информации израильского телеканала, во время встречи в среду Бербок предложила Нетаньяху взглянуть на фотографии голодающих палестинских детей, на что премьер призвал ее посмотреть на снимки с рынков и пляжей в Газе с намеком на то, что якобы голода там нет.Глава немецкого МИД в ответ порекомендовала израильскому правительству перестать распространять подобные фото, так как они не отражают реальную ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что в регионе начался голод. После этого, как утверждает 13-й канал, Нетаньяху повысил голос."Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности", — приводит телеканал слова израильского премьера, вероятно, имевшего в виду попытки нацистов скрыть ужасы в лагерях смерти.Как отмечает немецкое издание Spiegel, публикация 13-го канала вызвала "переполох". При этом посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал приведенные телеканалом подробности встречи неверными и вводящими в заблуждение.

https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html

https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html

израиль

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, германия, биньямин нетаньяху, анналена бербок, штеффен зайберт