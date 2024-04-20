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Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху - РИА Новости, 20.04.2024
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01:28 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/izrail-1941173669.html
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху - РИА Новости, 20.04.2024
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:28
2024-04-20T01:28
в мире
израиль
германия
биньямин нетаньяху
анналена бербок
штеффен зайберт
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал голос и вспомнил о нацистах, сообщил 13-й канал.По информации израильского телеканала, во время встречи в среду Бербок предложила Нетаньяху взглянуть на фотографии голодающих палестинских детей, на что премьер призвал ее посмотреть на снимки с рынков и пляжей в Газе с намеком на то, что якобы голода там нет.Глава немецкого МИД в ответ порекомендовала израильскому правительству перестать распространять подобные фото, так как они не отражают реальную ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что в регионе начался голод. После этого, как утверждает 13-й канал, Нетаньяху повысил голос."Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности", — приводит телеканал слова израильского премьера, вероятно, имевшего в виду попытки нацистов скрыть ужасы в лагерях смерти.Как отмечает немецкое издание Spiegel, публикация 13-го канала вызвала "переполох". При этом посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал приведенные телеканалом подробности встречи неверными и вводящими в заблуждение.
https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html
https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html
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в мире, израиль, германия, биньямин нетаньяху, анналена бербок, штеффен зайберт
В мире, Израиль, Германия, Биньямин Нетаньяху, Анналена Бербок, Штеффен Зайберт
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху

Channel 13: Нетаньяху и Бербок поспорили из-за ситуации в сектора Газа

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал голос и вспомнил о нацистах, сообщил 13-й канал.
По информации израильского телеканала, во время встречи в среду Бербок предложила Нетаньяху взглянуть на фотографии голодающих палестинских детей, на что премьер призвал ее посмотреть на снимки с рынков и пляжей в Газе с намеком на то, что якобы голода там нет.
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Глава немецкого МИД в ответ порекомендовала израильскому правительству перестать распространять подобные фото, так как они не отражают реальную ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что в регионе начался голод. После этого, как утверждает 13-й канал, Нетаньяху повысил голос.
"Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности", — приводит телеканал слова израильского премьера, вероятно, имевшего в виду попытки нацистов скрыть ужасы в лагерях смерти.
Как отмечает немецкое издание Spiegel, публикация 13-го канала вызвала "переполох". При этом посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал приведенные телеканалом подробности встречи неверными и вводящими в заблуждение.
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В миреИзраильГерманияБиньямин НетаньяхуАнналена БербокШтеффен Зайберт
 
 
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