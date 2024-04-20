https://ria.ru/20240420/izrail-1941173669.html
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху - РИА Новости, 20.04.2024
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:28
2024-04-20T01:28
2024-04-20T01:28
в мире
израиль
германия
биньямин нетаньяху
анналена бербок
штеффен зайберт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал голос и вспомнил о нацистах, сообщил 13-й канал.По информации израильского телеканала, во время встречи в среду Бербок предложила Нетаньяху взглянуть на фотографии голодающих палестинских детей, на что премьер призвал ее посмотреть на снимки с рынков и пляжей в Газе с намеком на то, что якобы голода там нет.Глава немецкого МИД в ответ порекомендовала израильскому правительству перестать распространять подобные фото, так как они не отражают реальную ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что в регионе начался голод. После этого, как утверждает 13-й канал, Нетаньяху повысил голос."Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности", — приводит телеканал слова израильского премьера, вероятно, имевшего в виду попытки нацистов скрыть ужасы в лагерях смерти.Как отмечает немецкое издание Spiegel, публикация 13-го канала вызвала "переполох". При этом посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал приведенные телеканалом подробности встречи неверными и вводящими в заблуждение.
https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html
https://ria.ru/20240209/berbok-1926393007.html
израиль
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_03c213aa531678a7ca3e0aecaf85914c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, германия, биньямин нетаньяху, анналена бербок, штеффен зайберт
В мире, Израиль, Германия, Биньямин Нетаньяху, Анналена Бербок, Штеффен Зайберт
Дошло до нацистов. Бербок поскандалила с Нетаньяху
Channel 13: Нетаньяху и Бербок поспорили из-за ситуации в сектора Газа
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в секторе Газа, израильский лидер повышал голос и вспомнил о нацистах, сообщил 13-й канал
.
По информации израильского телеканала, во время встречи в среду Бербок предложила Нетаньяху взглянуть на фотографии голодающих палестинских детей, на что премьер призвал ее посмотреть на снимки с рынков и пляжей в Газе с намеком на то, что якобы голода там нет.
Глава немецкого МИД в ответ порекомендовала израильскому правительству перестать распространять подобные фото, так как они не отражают реальную ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что в регионе начался голод. После этого, как утверждает 13-й канал, Нетаньяху повысил голос.
"Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности", — приводит телеканал слова израильского премьера, вероятно, имевшего в виду попытки нацистов скрыть ужасы в лагерях смерти.
Как отмечает немецкое издание Spiegel
, публикация 13-го канала вызвала "переполох". При этом посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт
опубликовал пост в соцсети X, в котором назвал приведенные телеканалом подробности встречи неверными и вводящими в заблуждение.