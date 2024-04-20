https://ria.ru/20240420/ishim-1941250944.html

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года - РИА Новости, 20.04.2024

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года

Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года, вниз по течению идет гигантский объем воды, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:09

2024-04-20T17:09

2024-04-20T17:23

ишим (река)

происшествия

наводнения в россии — 2024

александр моор

тюменская область

ишимский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года, вниз по течению идет гигантский объем воды, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале."Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра)", – написал Моор.Он отметил, что вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим."Сейчас "голова" паводка подходит к населённому пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим ещё в русле", - добавил глава региона.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1940016936.html

ишим (река)

тюменская область

ишимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), происшествия, наводнения в россии — 2024, александр моор, тюменская область, ишимский район