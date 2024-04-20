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Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года - РИА Новости, 20.04.2024
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17:09 20.04.2024 (обновлено: 17:23 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ishim-1941250944.html
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года
Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года, вниз по течению идет гигантский объем воды, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T17:09
2024-04-20T17:23
ишим (река)
происшествия
наводнения в россии — 2024
александр моор
тюменская область
ишимский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года, вниз по течению идет гигантский объем воды, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале."Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра)", – написал Моор.Он отметил, что вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим."Сейчас "голова" паводка подходит к населённому пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим ещё в русле", - добавил глава региона.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html
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ишим (река)
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ишим (река), происшествия, наводнения в россии — 2024, александр моор, тюменская область, ишимский район
Ишим (река), Происшествия, Наводнения в России — 2024, Александр Моор, Тюменская область, Ишимский район
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года

Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года и составил 997 сантиметров

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года, вниз по течению идет гигантский объем воды, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров (семь лет назад было 982 сантиметра)", – написал Моор.
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Он отметил, что вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим.
"Сейчас "голова" паводка подходит к населённому пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим ещё в русле", - добавил глава региона.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
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Ишим (река)ПроисшествияНаводнения в России — 2024Александр МоорТюменская областьИшимский район
 
 
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