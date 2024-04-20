https://ria.ru/20240420/ishim-1941238171.html

В тюменском Ишиме разбирают завалы у пешеходного моста

В тюменском Ишиме разбирают завалы у пешеходного моста - РИА Новости, 20.04.2024

В тюменском Ишиме разбирают завалы у пешеходного моста

Работы по разбору затора продолжаются возле пешеходного моста в тюменском Ишиме, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:26

2024-04-20T15:26

2024-04-20T15:26

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Работы по разбору затора продолжаются возле пешеходного моста в тюменском Ишиме, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "В районе пешеходного моста на реке Ишим в городе Ишиме продолжаются работы по разбору затора", – говорится в сообщении. Уточняется, что утром в субботу для ослабления нагрузки на опоры низководного моста военнослужащими инженерных войск Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) проводились взрывные работы. Ранее сообщалось, что к 8.00 (6.00 мск) субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку в 850 сантиметров и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024