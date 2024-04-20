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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области составил 959 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
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11:23 20.04.2024 (обновлено: 11:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/ishim-1941208844.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области составил 959 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области составил 959 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области составил 959 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим Тюменской области за последние 4 часа вырос на 48 сантиметров и к 10.00 мск составляет 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:23
2024-04-20T11:35
тюменская область
наводнения в россии — 2024
ишим (река)
происшествия
александр моор
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим Тюменской области за последние 4 часа вырос на 48 сантиметров и к 10.00 мск составляет 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."По состоянию на 12 часов (10.00 мск) уровень воды в реке Ишим – 959 сантиметров. Выше критической отметки на 109 сантиметров", - написал губернатор.По его словам, вода поднимает много мусора из поймы, который образовывает заторы. Быстро разобрать сложные участки не получается из-за большого количества веток и коряг, добавил Моор.Ранее сообщалось, что к 8.00 (6.00 мск) субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку в 850 сантиметров и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
https://ria.ru/20240416/ishim-1940297093.html
тюменская область
ишим (река)
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, ишим (река), происшествия, александр моор, тобол (река)
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Ишим (река), Происшествия, Александр Моор, Тобол (река)
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области составил 959 сантиметров

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за четыре часа вырос на 48 сантиметров

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим Тюменской области за последние 4 часа вырос на 48 сантиметров и к 10.00 мск составляет 959 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 12 часов (10.00 мск) уровень воды в реке Ишим – 959 сантиметров. Выше критической отметки на 109 сантиметров", - написал губернатор.
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По его словам, вода поднимает много мусора из поймы, который образовывает заторы. Быстро разобрать сложные участки не получается из-за большого количества веток и коряг, добавил Моор.
Ранее сообщалось, что к 8.00 (6.00 мск) субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку в 850 сантиметров и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.
По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.
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Тюменская областьНаводнения в России — 2024Ишим (река)ПроисшествияАлександр МоорТобол (река)
 
 
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