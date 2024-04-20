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Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр - РИА Новости, 20.04.2024
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр и составил 911 сантиметров, сообщает информационный центр региона. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T07:24
2024-04-20T07:24
2024-04-20T07:27
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр и составил 911 сантиметров, сообщает информационный центр региона.По данным властей, уровень воды в Ишиме к 8.00 (6.00 мск) субботы вырос до 911 сантиметров. В это время в пятницу уровень воды в Ишиме составлял 690 сантиметров. Критическая отметка уровня воды, при этом, составляет 850 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, тобол (река)
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Тобол (река)
Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за сутки вырос на 221 сантиметр
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос до 911 сантиметров