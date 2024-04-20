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Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками - РИА Новости, 20.04.2024
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02:55 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/iran-1941177164.html
Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками
Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками - РИА Новости, 20.04.2024
Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками
Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан назвал сбитые над страной дроны игрушками, но при этом отметил, что Иран все еще расследует, какая именно страна их... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T02:55
2024-04-20T02:55
в мире
иран
израиль
исфахан
хосейн амир абдоллахиан
nbc
магатэ
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан назвал сбитые над страной дроны игрушками, но при этом отметил, что Иран все еще расследует, какая именно страна их направила. "Они были больше похожи на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны", - сказал министр в интервью NBC News. При этом он отметил, что Израиль не взял на себя ответственность за удары, а Иран все еще расследует инцидент. NBC при этом пишет, что министр "отказался признать", что за атакой стоит именно Израиль. "Информация, упомянутая в СМИ, не соответствует действительности", - добавил Амирабдоллахиан. "Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и нами это будет доказано, наш ответ будет незамедлительным и максимальным, и заставит их пожалеть об этом", - пригрозил глава иранского МИД. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.
https://ria.ru/20240420/izrail-1941175785.html
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
https://ria.ru/20240419/smi-1940959784.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, исфахан, хосейн амир абдоллахиан, nbc, магатэ, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Исфахан, Хосейн Амир Абдоллахиан, NBC, МАГАТЭ, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Глава МИД Ирана сравнил сбитые над страной дроны с игрушками

Глава МИД Ирана Амирабдоллахиан назвал сбитые над страной дроны игрушками

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан назвал сбитые над страной дроны игрушками, но при этом отметил, что Иран все еще расследует, какая именно страна их направила.
"Они были больше похожи на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны", - сказал министр в интервью NBC News.
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При этом он отметил, что Израиль не взял на себя ответственность за удары, а Иран все еще расследует инцидент. NBC при этом пишет, что министр "отказался признать", что за атакой стоит именно Израиль.
"Информация, упомянутая в СМИ, не соответствует действительности", - добавил Амирабдоллахиан.
"Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и нами это будет доказано, наш ответ будет незамедлительным и максимальным, и заставит их пожалеть об этом", - пригрозил глава иранского МИД.
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По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что дроны, сбитые над Исфаханом, не нанесли никакого ущерба, и обвинил "поддерживающие Израиль" СМИ в попытках преувеличить последствия атаки.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.
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В миреИранИзраильИсфаханХосейн Амир АбдоллахианNBCМАГАТЭОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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