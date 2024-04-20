https://ria.ru/20240420/irak-1941174223.html

На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник

На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2024

На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник

Взрыв произошел на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T01:39

2024-04-20T01:39

2024-04-20T03:05

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности."Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что после взрыва с базы поднялись столбы огня.По сведениям телеканала Al Arabiya, при взрыве погиб один человек, двое получили ранения. По данным соцсетей шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на базу, на которой располагаются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, был совершен авианалет, в результате которого пострадали два человека.

https://ria.ru/20240414/ataka-1940000508.html

багдад (город)

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багдад (город), в мире, ирак, аль-хашд аш-шааби, бабиль