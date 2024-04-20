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На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2024
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01:39 20.04.2024 (обновлено: 03:05 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/irak-1941174223.html
На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник
На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник - РИА Новости, 20.04.2024
На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник
Взрыв произошел на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T01:39
2024-04-20T03:05
багдад (город)
в мире
ирак
аль-хашд аш-шааби
бабиль
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности."Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что после взрыва с базы поднялись столбы огня.По сведениям телеканала Al Arabiya, при взрыве погиб один человек, двое получили ранения. По данным соцсетей шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на базу, на которой располагаются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, был совершен авианалет, в результате которого пострадали два человека.
https://ria.ru/20240414/ataka-1940000508.html
багдад (город)
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багдад (город), в мире, ирак, аль-хашд аш-шааби, бабиль
Багдад (город), В мире, Ирак, Аль-Хашд аш-Шааби, Бабиль
На военной базе к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщил источник

На военной базе в иракской провинции Бабиль к югу от Багдада прогремел взрыв

© AP Photo / Nasser NasserИракский военный
Иракский военный - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
Иракский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Взрыв произошел на военной базе Кальсу к югу от Багдада в иракской провинции Бабиль, сообщил РИА Новости источник в иракской службе безопасности.
«
"Взрыв, природа и причины которого пока неясны, произошел на военной базе Кальсу на севере провинции Бабиль", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после взрыва с базы поднялись столбы огня.
По сведениям телеканала Al Arabiya, при взрыве погиб один человек, двое получили ранения. По данным соцсетей шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", на базу, на которой располагаются силы ополчения, иракской армии и федеральной полиции, был совершен авианалет, в результате которого пострадали два человека.
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