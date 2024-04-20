https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах

В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024

В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах

Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах тогда, когда Евросоюз будет готов к расширению и предложит стране членство, заявил... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:01

2024-04-20T14:01

2024-04-20T14:14

грузия

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тбилиси

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах тогда, когда Евросоюз будет готов к расширению и предложит стране членство, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили. "Мы сегодня не готовы стать членом ЕС, тем более в условиях стольких проблем. ЕС не готов к расширению сейчас, для этого нужно время. Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый… Важна прозрачность", - заявил Гарибашвили журналистам. Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

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Варвара Скокшина

грузия, брюссель, тбилиси, ираклий гарибашвили, евросоюз, в мире