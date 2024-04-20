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В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024
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14:01 20.04.2024 (обновлено: 14:14 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах - РИА Новости, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах тогда, когда Евросоюз будет готов к расширению и предложит стране членство, заявил... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:01
2024-04-20T14:14
грузия
брюссель
тбилиси
ираклий гарибашвили
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах тогда, когда Евросоюз будет готов к расширению и предложит стране членство, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили. "Мы сегодня не готовы стать членом ЕС, тем более в условиях стольких проблем. ЕС не готов к расширению сейчас, для этого нужно время. Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый… Важна прозрачность", - заявил Гарибашвили журналистам. Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
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грузия, брюссель, тбилиси, ираклий гарибашвили, евросоюз, в мире
Грузия, Брюссель, Тбилиси, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз, В мире
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах

Гарибашвили: Грузия может упразднить закон об иноагентах, когда ее позовут в ЕС

© SputnikАкция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Sputnik
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 апр - РИА Новости. Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах тогда, когда Евросоюз будет готов к расширению и предложит стране членство, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.
"Мы сегодня не готовы стать членом ЕС, тем более в условиях стольких проблем. ЕС не готов к расширению сейчас, для этого нужно время. Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый… Важна прозрачность", - заявил Гарибашвили журналистам.
Парламент Грузии в среду принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе Тбилиси, в частности, намекнули, что с такими законами страну вряд ли возьмут в ЕС, а в столице Грузии регулярно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Закон об иноагентах отдалит Грузию от ЕС, заявил глава Евросовета
17 апреля, 16:21
 
ГрузияБрюссельТбилисиИраклий ГарибашвилиЕвросоюзВ мире
 
 
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