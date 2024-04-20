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Виталий Игнатьев: Приднестровье как никогда нуждается в поддержке

Виталий Игнатьев: Приднестровье как никогда нуждается в поддержке - РИА Новости, 20.04.2024

Виталий Игнатьев: Приднестровье как никогда нуждается в поддержке

В последнее время многие эксперты говорят, что непризнанное Приднестровье снова может стать "горячей точкой". Отношения Кишинева и Тирасполя близки к эскалации... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:00

2024-04-20T11:00

2024-04-20T11:00

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В последнее время многие эксперты говорят, что непризнанное Приднестровье снова может стать "горячей точкой". Отношения Кишинева и Тирасполя близки к эскалации конфликта. Официальные лица Молдавии признают, что переговоров с Приднестровьем фактически нет, и все решения Кишинев принимает самостоятельно. Саботаж диалогового формата нужен Молдавии как предлог для последующего давления на Приднестровье, заявил РИА Новости министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. В интервью корреспонденту он рассказал, какова ситуация в экономике непризнанной республики на фоне давления Кишинева, о роли миссии ОБСЕ в переговорном процессе, российских миротворцах и румынских аппетитах на Молдавию.— Сегодня многие эксперты говорят о том, что Кишинев и Тирасполь очень близки к эскалации конфликта. В Молдавии вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что переговоры с Приднестровьем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений. Говорит ли это о том, что Молдавия может полностью отказаться от переговоров с Приднестровьем?— Заявление Серебряна изобличает нынешнюю недальновидную и деструктивную в своей основе логику молдавской стороны. Молдавский политический представитель уже даже не маскирует некогда тайные помыслы, заявляя, что искусственный тупик в переговорах дает Кишиневу карт-бланш на односторонние репрессивные меры против приднестровского народа.Приднестровье на протяжении последних лет неустанно предупреждает международных участников переговорного процесса о том, что саботаж диалогового формата нужен Молдове как предлог для последующего давления на Приднестровье. Можно воспринимать эти декларации как своего рода политический каминг-аут Серебряна. В нем содержится разъяснение молдавской двухходовки по слому переговорного механизма и развязывания рук для применения антигуманных методов давления и массовых нарушений прав граждан Приднестровской Молдавской Республики.Как известно, молдавская сторона преднамеренно заводила переговоры в стагнацию, срывая братиславское заседание формата "5+2" в октябре 2019 года, уклоняясь под выдуманными предлогами от работы в "Постоянном совещании…", из года в год отказываясь от исполнения достигнутых и подписания новых договоренностей.Отказ от переговоров – путь к конфронтации. Пока функционирует миротворческая миссия на Днестре предпосылки для политического урегулирования сохраняются, однако нынешняя позиция Кишинева не может не вызывать тревогу. Более того, это удар по международным усилиям в области урегулирования. Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем. Таким образом, задача вернуть Молдову к нормальной работе за столом переговоров стоит не только перед Приднестровьем, но и перед другими участниками традиционного международного формата. Только так можно обеспечить прозрачный и цивилизованный процесс урегулирования отношений между двумя государствами.— Недавно берега Днестра посетил председатель ОБСЕ Ян Борг, который отметил, что формат "5+2" находится на паузе, но организация поддерживает работу формата "1+1". В Тирасполе же не раз говорили о том, что формат "1+1" в виде встреч политпредставителей не приносит результата. Диалог на каких площадках сегодня необходим, чтобы Тирасполь и Кишинев вышли из переговорной стагнации? Какую роль в этом может сыграть ОБСЕ?— Несмотря на позицию Кишинева и острые геополитические противоречия, ОБСЕ, включая ее полевое присутствие в Молдове, поддерживает контакт со сторонами, применяет методы челночной дипломатии. Миссия остается технической площадкой для организации встреч представителей по политическим вопросам и экспертных (рабочих) групп.Однако потенциал организации ограничен, особенно когда Молдова отказывается вести зрелый диалог и принимать решения в интересах людей. В таких условиях ОБСЕ не в состоянии защитить даже собственные инвестиции в стабильность. Например, до сих пор не удалось возобновить остановленную Кишиневом работу ПРТС, в обустройство которых ОБСЕ в 2018 году внесла существенный финансово-технический и экспертный вклад.Президент Приднестровской Молдавской Республики на встрече с действующим председателем ОБСЕ обозначил ряд предметных инициатив, в том числе предложил изучить возможности проведения ежегодной конференции по мерам укрепления доверия, традиционно организуемой ОБСЕ, с прицелом на обсуждение банковских и социально-экономических проблем. Председательства в ОБСЕ ротируются ежегодно, и в каждом году страна-председатель сама решает, какую тактику выбрать – активную и нацеленную на мир и конкретные решения или инерционную и пассивную. В ближайшие месяцы мы сможем оценить подходы мальтийской дипломатии.— Недавно в Тирасполе сообщили, что крупнейшее машиностроительное предприятие "Электромаш" приостановило свою работу из-за совокупных действий Молдавии. Как сегодня работает промышленность Приднестровья? Есть ли риски остановки других производств?— То, что происходит с "Электромашем" – пример циничного нарушения Молдовой прав работников данного предприятия и разрушения промышленного потенциала Приднестровья. Напомню, что с августа прошлого года экспорт практически всего объема произведенной продукции завода запрещен из-за якобы принадлежности к товарам двойного назначения. Это – политизированные претензии, прикрываемые выдуманными предлогами, поскольку ранее аналогичная продукция вывозилась без ограничений. Кроме того, производимые предприятием бытовые электродвигатели нигде в мире не относятся к категории стратегических товаров, что подтверждается потребителями в России и странах ЕС, а также Средней Азии. Соответственно, и в самой Молдове этой продукции нет в перечне товаров двойного назначения, однако грузы предприятия продолжают блокировать под мнимым предлогом.С сентября 2023 года "Электромаш" подал в Агентство госуслуг РМ 82 заявки на поставку своей продукции в страны ЕС, СНГ, Турцию, из которых положительно рассмотрены менее 10%. При этом были проигнорированы как письменные заверения от европейских и азиатских партнеров завода, так и более двадцати его обращений в адрес руководства РМ. Мотивировка для отказа всегда одна: "выдача разрешения на экспорт нанесет ущерб безопасности и национальным интересам Молдовы". Политическая подоплека более чем очевидна.С 1 апреля "Электромаш" отправился в вынужденный простой. Это без преувеличения трагедия – без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия. Все они оказались заложниками антигуманных политизированных подходов Молдовы, которая таким способом демонстрирует свое истинное отношение к гражданам Приднестровья.К сожалению, проблемы испытывает не только этот завод. Как известно, сложности с экспортом продукции имеют и другие крупные промпредприятия ПМР, такие как "Молдавизолит" и "БЗЭ Потенциал". В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий.В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке.— Как Приднестровье сегодня справляется с экономическим давлением Молдавии после того, как Кишинев ввел таможенные пошлины? Изменились ли цены на товары и услуги? Как действия молдавских политиков отразились на благосостоянии приднестровцев?— Введенные Молдовой с 1 января таможенные пошлины вопреки договоренностям переговорного процесса всего за несколько месяцев нанесли значительный экономический ущерб. Статистика первого квартала 2024 года фиксирует спад почти во всех отраслях промышленного производства Приднестровья, снижение деловой активности и товарооборота, рост инфляции. Банковская блокада в значительной мере мультиплицирует негативный эффект от таможенных пошлин. Приднестровские предприятия не могут открывать счета в Молдове, а значит, и получать преференциальные сертификаты, в том числе Евро-1, дающие право на беспошлинный ввоз товаров.По оценкам экспертов, потери Приднестровья из-за молдавских пошлин в этом году могут достичь 33 миллионов долларов. И эта сумма бременем ложится на всех жителей республики, которые вынуждены покупать подорожавшие из-за действий Молдовы товары.Кроме того, собирая деньги с приднестровского бизнеса – фактически дань, – Молдова вымывает их из приднестровского бюджета, провоцируя недофинансирование важнейших социальных статей. К примеру, только за январь в бюджет недопоступило около 13 миллионов рублей.Не стоит забывать и о проблеме медикаментов. Власти РМ на сегодняшний день блокируют поставку порядка 60% лекарств, которые раньше беспрепятственно ввозились в Приднестровье. Наши фармкомпании вынуждены закупать их аналоги либо в Европе, либо в Молдове по гораздо более высокой стоимости, что спровоцировало скачок цен и острый дефицит по отдельным позициям. Еще один антигуманный шаг РМ – продолжение блокирования ввоза в Приднестровье медицинского, в частности рентген-оборудования.Сейчас пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам в Приднестровье выплачиваются своевременно и в полном объеме. Но динамика негативная, поступления в республиканский бюджет падают, и при сохранении нынешних тенденций уже скоро мы можем прийти к ситуации, когда исполнение государством своих социальных обязательств окажется под угрозой.— Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в последних интервью говорит о том, что российские войска в регионе мешают привлечению инвестиций. В Кишиневе с новой силой настаивают на выводе российских войск и демилитаризации Приднестровья. Как в Тирасполе расценивают эти заявления?— Не вижу логики в этом заявлении. Российские военнослужащие находятся в Приднестровье с единственной задачей – сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра. Если сейчас у соседнего государства возникли сложности с привлечением инвестиций или затруднения в каких-то других сферах, то обвинять в этом российских миротворцев – попытка, как говорится, переложить с больной головы на здоровую.Что касается призывов Кишинева вывести российские войска, переформатировать миротворческую операцию, то, как мы уже не раз подчеркивали, подобные вопросы могут обсуждаться только после окончательного справедливого урегулирования молдо-приднестровского конфликта и никак не раньше. Если же за привычными словесными спекуляциями скрывается чье-то намерение в одностороннем порядке продвигать эти вопросы – то это опасный путь к возникновению на карте Европы еще одной "горячей точки".— Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Недавно в Бухаресте появился законопроект о военной помощи гражданам Румынии, находящимся за пределами страны. Сможет ли Румыния ввести войска в Молдавию и какие риски и угрозы из-за этого появляются для Приднестровья?— Румыния и Молдова уже давно в значительной степени интегрированы на уровне гражданской принадлежности, менталитета, образования, политического управления. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты по взаимному подключению энергосетей, газопроводов, дорог и мостов, проводятся совместные заседания парламентов и правительств, поддерживаются связи на уровне партий и политических элит. В Молдове более трех десятилетий изучают румынский язык и историю румын, а между странами нет госграницы, которая была бы оформлена международным договором.Происходит экспансия в РМ румынской православной церкви. Румынские эмиссары контролируют значимые госинституты в РМ, действуют в качестве советников высокого уровня ЕС, возглавляют ряд миссий ЕС в Молдове. Причем речь идет не просто о гражданах Румынии, а о бывших высокопоставленных должностных лицах с опытом госуправления в своей стране. Таким образом, освоение молдавской территории Румынией и трансформация идентичности населения происходят давно и при полной поддержке молдавских властей.Что касается военного измерения, то мы слышим о различных сценариях.В логике румынского премьера есть примечательные аспекты. Свою позицию по отношению к Молдове Бухарест обосновывает проживанием там исключительно румын. Но в Приднестровье живет многонациональный приднестровский народ со своей идентичностью, с собственными ценностями и устремлениями, который не видит никаких перспектив интеграции в румынское государство ни на левом, ни на правом берегу Прута. Этот факт автоматически исключает территорию нашей страны из пространства, подлежащего "унии".

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, михай попшой, виталий игнатьев, обсе, евросоюз, приднестровская молдавская республика