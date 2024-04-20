https://ria.ru/20240420/gutsul-1941262165.html

Гуцул обвинила власти Молдавии в игнорировании интересов диаспоры в России

Гуцул обвинила власти Молдавии в игнорировании интересов диаспоры в России - РИА Новости, 20.04.2024

Гуцул обвинила власти Молдавии в игнорировании интересов диаспоры в России

Власти Молдавии полностью игнорируют интересы самой многочисленной молдавской диаспоры, которая проживает в России, заявила глава Гагаузской автономии Евгения... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:02

2024-04-20T19:02

2024-04-20T19:08

в мире

молдавия

россия

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

евросоюз

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Власти Молдавии полностью игнорируют интересы самой многочисленной молдавской диаспоры, которая проживает в России, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в рамках встречи с представителями гагаузской диаспоры в Москве. "Мы говорили и о сложностях, с которыми сталкиваются гагаузы в России. Многие мечтают прилететь в Молдову к родным на Пасху, но из-за запрета молдавских властей на прямое авиасообщение между нашими странами цены на билеты подскочили до тысячи долларов, это неподъемная сумма для большинства. К сожалению, для ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) существует лишь диаспора, проживающая в ЕС и США. А интересы самой многочисленной молдавской диаспоры, проживающей в России, полностью игнорируются властями", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По словам главы Гагаузии, она не делает различия между диаспорами. "Для меня важна каждая гагаузская семья, где бы она не проживала - в Гагаузии или в Москве, в Анкаре, в Нью-Йорке или Лондоне. Мы один народ и у нас общее историческое прошлое, настоящее и будущее", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20231223/moldavia-1917704487.html

https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930464152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, таможенный союз