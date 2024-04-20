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Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации - РИА Новости, 20.04.2024
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23:06 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/gumpomosch-1941284470.html
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации - РИА Новости, 20.04.2024
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации
Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T23:06
2024-04-20T23:06
надежные люди
сергей меняйло
общероссийский народный фронт
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ПЯТИГОРСК, 20 апр – РИА Новости. Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "Более 720 тонн гуманитарного груза отправили из Северной Осетии в зону проведения специальной военной операции. Гумгруз сформировали в рамках проекта ОНФ "Народный фронт. Всё для победы!", в котором активно участвуют жители республики, представители бизнеса и органов власти", – написал Меняйло.По словам главы республики, во время встречи с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным они обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные проекты. "Борис Юльевич отметил Северную Осетию в числе самых активных регионов, направляющих помощь на передовую. И эта работа будет положена. Мы всегда рядом, на связи с нашими бойцами", – подчеркнул Меняйло.
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сергей меняйло, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Сергей Меняйло, Общероссийский народный фронт
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации

Меняйло: Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 20 апр – РИА Новости. Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«
"Более 720 тонн гуманитарного груза отправили из Северной Осетии в зону проведения специальной военной операции. Гумгруз сформировали в рамках проекта ОНФ "Народный фронт. Всё для победы!", в котором активно участвуют жители республики, представители бизнеса и органов власти", – написал Меняйло.
По словам главы республики, во время встречи с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным они обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные проекты.
"Борис Юльевич отметил Северную Осетию в числе самых активных регионов, направляющих помощь на передовую. И эта работа будет положена. Мы всегда рядом, на связи с нашими бойцами", – подчеркнул Меняйло.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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Надежные людиСергей МеняйлоОбщероссийский народный фронт
 
 
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