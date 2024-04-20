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Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации - РИА Новости, 20.04.2024
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации
Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T23:06
2024-04-20T23:06
2024-04-20T23:06
надежные люди
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 20 апр – РИА Новости. Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "Более 720 тонн гуманитарного груза отправили из Северной Осетии в зону проведения специальной военной операции. Гумгруз сформировали в рамках проекта ОНФ "Народный фронт. Всё для победы!", в котором активно участвуют жители республики, представители бизнеса и органов власти", – написал Меняйло.По словам главы республики, во время встречи с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным они обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные проекты. "Борис Юльевич отметил Северную Осетию в числе самых активных регионов, направляющих помощь на передовую. И эта работа будет положена. Мы всегда рядом, на связи с нашими бойцами", – подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Сергей Меняйло, Общероссийский народный фронт
Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации
Меняйло: Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам СВО