https://ria.ru/20240420/gumpomosch-1941284470.html

Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации

Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации - РИА Новости, 20.04.2024

Северная Осетия отправила более 720 тонн гумпомощи участникам спецоперации

Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T23:06

2024-04-20T23:06

2024-04-20T23:06

надежные люди

сергей меняйло

общероссийский народный фронт

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ПЯТИГОРСК, 20 апр – РИА Новости. Северная Осетия отправила более 720 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, находящимся в зоне боевых действий, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. "Более 720 тонн гуманитарного груза отправили из Северной Осетии в зону проведения специальной военной операции. Гумгруз сформировали в рамках проекта ОНФ "Народный фронт. Всё для победы!", в котором активно участвуют жители республики, представители бизнеса и органов власти", – написал Меняйло.По словам главы республики, во время встречи с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным они обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные проекты. "Борис Юльевич отметил Северную Осетию в числе самых активных регионов, направляющих помощь на передовую. И эта работа будет положена. Мы всегда рядом, на связи с нашими бойцами", – подчеркнул Меняйло.

https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей меняйло, общероссийский народный фронт