ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область дронами
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников более 20 раз за прошедшие сутки, два человека погибли и двое ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 19 апреля по девяти районам области были атаки с применением 23 беспилотников, включая сброс шести взрывных устройств с дронов. Также не менее двух снарядов было выпущено по территории региона. Кроме того, в Прохоровском районе был уничтожен специалистами взрывоопасный предмет. За отчетный день повреждения были зарегистрированы в одном многоквартирном доме, 16 частных домах, 3 автомобилях, социальном и инфраструктурном объектах.
"В Белгородском районе под обстрел попало село Ясные Зори. Пострадали два человека… Над селом Варваровка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа… В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, в результате чего полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. К сожалению, погибли два мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущен один минометный снаряд.
По словам губернатора, в Корочанском районе и Новооскольском округе системой ПВО сбиты по одному беспилотнику самолетного типа. Кроме того, были обнаружены по одному упавшему дрону. В Старооскольском городском округе шестью беспилотниками атакован инфраструктурный объект, из них 4 БПЛА были сбиты. В Губкинском городском округе в селе Истобное противник атаковал с помощью дрона, уточнил глава области.
"В Чернянском районе в селе Волоконовка на территории инфраструктурного объекта сбито 3 БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В селе Петропавловка обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа… В Шебекинском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков.
По информации Минобороны РФ, российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили двадцать шесть украинских БПЛА над территорией Белгородской области.