https://ria.ru/20240420/gladkov-1941241177.html

ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 20.04.2024

ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников более 20 раз за прошедшие сутки, два человека погибли и двое ранены, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:56

2024-04-20T15:56

2024-04-20T15:56

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

прохоровский район

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников более 20 раз за прошедшие сутки, два человека погибли и двое ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 19 апреля по девяти районам области были атаки с применением 23 беспилотников, включая сброс шести взрывных устройств с дронов. Также не менее двух снарядов было выпущено по территории региона. Кроме того, в Прохоровском районе был уничтожен специалистами взрывоопасный предмет. За отчетный день повреждения были зарегистрированы в одном многоквартирном доме, 16 частных домах, 3 автомобилях, социальном и инфраструктурном объектах. "В Белгородском районе под обстрел попало село Ясные Зори. Пострадали два человека… Над селом Варваровка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа… В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, в результате чего полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. К сожалению, погибли два мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущен один минометный снаряд. По словам губернатора, в Корочанском районе и Новооскольском округе системой ПВО сбиты по одному беспилотнику самолетного типа. Кроме того, были обнаружены по одному упавшему дрону. В Старооскольском городском округе шестью беспилотниками атакован инфраструктурный объект, из них 4 БПЛА были сбиты. В Губкинском городском округе в селе Истобное противник атаковал с помощью дрона, уточнил глава области. "В Чернянском районе в селе Волоконовка на территории инфраструктурного объекта сбито 3 БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В селе Петропавловка обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа… В Шебекинском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков. По информации Минобороны РФ, российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили двадцать шесть украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html

https://ria.ru/20240420/donbass-1941079941.html

https://ria.ru/20240420/voyska-1941233770.html

белгородская область

прохоровский район

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, прохоровский район, белгородский район, вячеслав гладков