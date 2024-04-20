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ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941241177.html
ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками - РИА Новости, 20.04.2024
ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками
Украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников более 20 раз за прошедшие сутки, два человека погибли и двое ранены, сообщил... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:56
2024-04-20T15:56
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
прохоровский район
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников более 20 раз за прошедшие сутки, два человека погибли и двое ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 19 апреля по девяти районам области были атаки с применением 23 беспилотников, включая сброс шести взрывных устройств с дронов. Также не менее двух снарядов было выпущено по территории региона. Кроме того, в Прохоровском районе был уничтожен специалистами взрывоопасный предмет. За отчетный день повреждения были зарегистрированы в одном многоквартирном доме, 16 частных домах, 3 автомобилях, социальном и инфраструктурном объектах. "В Белгородском районе под обстрел попало село Ясные Зори. Пострадали два человека… Над селом Варваровка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа… В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, в результате чего полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. К сожалению, погибли два мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущен один минометный снаряд. По словам губернатора, в Корочанском районе и Новооскольском округе системой ПВО сбиты по одному беспилотнику самолетного типа. Кроме того, были обнаружены по одному упавшему дрону. В Старооскольском городском округе шестью беспилотниками атакован инфраструктурный объект, из них 4 БПЛА были сбиты. В Губкинском городском округе в селе Истобное противник атаковал с помощью дрона, уточнил глава области. "В Чернянском районе в селе Волоконовка на территории инфраструктурного объекта сбито 3 БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В селе Петропавловка обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа… В Шебекинском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков. По информации Минобороны РФ, российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили двадцать шесть украинских БПЛА над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240413/belgorod-1939780301.html
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происшествия, белгородская область, прохоровский район, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Прохоровский район, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область дронами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников более 20 раз за прошедшие сутки, два человека погибли и двое ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, 19 апреля по девяти районам области были атаки с применением 23 беспилотников, включая сброс шести взрывных устройств с дронов. Также не менее двух снарядов было выпущено по территории региона. Кроме того, в Прохоровском районе был уничтожен специалистами взрывоопасный предмет. За отчетный день повреждения были зарегистрированы в одном многоквартирном доме, 16 частных домах, 3 автомобилях, социальном и инфраструктурном объектах.
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Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Белгород выросло до трех человек
13 апреля, 12:06
Белгородском районе под обстрел попало село Ясные Зори. Пострадали два человека… Над селом Варваровка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа… В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, в результате чего полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден. К сожалению, погибли два мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный выпущен один минометный снаряд.
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По словам губернатора, в Корочанском районе и Новооскольском округе системой ПВО сбиты по одному беспилотнику самолетного типа. Кроме того, были обнаружены по одному упавшему дрону. В Старооскольском городском округе шестью беспилотниками атакован инфраструктурный объект, из них 4 БПЛА были сбиты. В Губкинском городском округе в селе Истобное противник атаковал с помощью дрона, уточнил глава области.
Чернянском районе в селе Волоконовка на территории инфраструктурного объекта сбито 3 БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. В селе Петропавловка обнаружен и изъят специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа… В Шебекинском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа", - сообщил Гладков.
По информации Минобороны РФ, российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили двадцать шесть украинских БПЛА над территорией Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьПрохоровский районБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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