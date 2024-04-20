https://ria.ru/20240420/gladkov-1941208169.html
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе - РИА Новости, 20.04.2024
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе
Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:17
2024-04-20T11:17
2024-04-20T11:17
происшествия
белгородский район
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал", - написал Гладков. Он добавил, что значительные повреждения получила кабина грузовика. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941183553.html
белгородский район
белгородская область
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе
Гладков: беспилотник атаковал грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет