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Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941208169.html
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе - РИА Новости, 20.04.2024
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе
Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:17
2024-04-20T11:17
происшествия
белгородский район
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал", - написал Гладков. Он добавил, что значительные повреждения получила кабина грузовика. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html
https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941183553.html
белгородский район
белгородская область
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происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе

Гладков: беспилотник атаковал грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал", - написал Гладков.
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Он добавил, что значительные повреждения получила кабина грузовика.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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