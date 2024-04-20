https://ria.ru/20240420/gladkov-1941208169.html

Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе

Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе - РИА Новости, 20.04.2024

Украинский дрон атаковал грузовик в Белгородском районе

Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:17

2024-04-20T11:17

2024-04-20T11:17

происшествия

белгородский район

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка в Белгородском районе. В результате взрыва водитель не пострадал", - написал Гладков. Он добавил, что значительные повреждения получила кабина грузовика. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html

https://ria.ru/20240420/spetsoperatsiya-1941183553.html

белгородский район

белгородская область

октябрьский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины