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Беспилотник атаковал белгородское село Истобное - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное - РИА Новости, 20.04.2024
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:25
2024-04-20T00:25
специальная военная операция на украине
губкинский городской округ
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без детонации, пострадавших нет, из повреждений - летняя веранда частного жилого домовладения. "Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
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губкинский городской округ
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губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Губкинский городской округ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал село Истобное в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без детонации, пострадавших нет, из повреждений - летняя веранда частного жилого домовладения.
"Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения", - написал он в Telegram-канале.
В поселке Волокновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Два украинских дрона атаковали белгородское село
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Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеГубкинский городской округБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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