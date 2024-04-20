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Беспилотник атаковал белгородское село Истобное
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное - РИА Новости, 20.04.2024
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T00:25
2024-04-20T00:25
2024-04-20T00:25
специальная военная операция на украине
губкинский городской округ
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без детонации, пострадавших нет, из повреждений - летняя веранда частного жилого домовладения. "Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
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губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Губкинский городской округ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотник атаковал белгородское село Истобное
Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал село Истобное в Белгородской области