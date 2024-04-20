https://ria.ru/20240420/gladkov-1941170941.html

Беспилотник атаковал белгородское село Истобное

Беспилотник атаковал белгородское село Истобное - РИА Новости, 20.04.2024

Беспилотник атаковал белгородское село Истобное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T00:25

2024-04-20T00:25

2024-04-20T00:25

специальная военная операция на украине

губкинский городской округ

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Истобное Губкинского городского округа было атаковано беспилотником ВСУ, дрон упал без детонации, пострадавших нет, из повреждений - летняя веранда частного жилого домовладения. "Село Истобное Губкинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240206/drony-1925796095.html

губкинский городской округ

белгородская область

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губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины