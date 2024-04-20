https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html

Эксперт предупредил об угрозе чумы и гепатита на затопленных территориях

Эксперт предупредил об угрозе чумы и гепатита на затопленных территориях - РИА Новости, 20.04.2024

Эксперт предупредил об угрозе чумы и гепатита на затопленных территориях

На затопленных из-за половодья территориях есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T06:25

2024-04-20T06:25

2024-04-20T06:25

россия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. На затопленных из-за половодья территориях есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Федоров. По его словам, пиковые паводки, которые складываются в весенний период 2024 года, приводят к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне подтопления, создаются благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, в том числе возбудителей болезней и инфекций. "Затопленные поймы и прогреваемые мелководья - это очень хороший экологический ресурс для массового размножения кровососущих насекомых, различных видов комаров, в том числе которые являются переносчиками возбудителей малярии и других инфекционных болезней", - сказал Фёдоров. Также он предупредил, что затопление туалетов и выгребных ям на дачных участках несёт риск распространения дизентерии и других желудочно-кишечных инфекций, а также гепатита. "Кроме того, могут быть затоплены природные очаги распространения африканской чумы свиней, в частности, у диких кабанов. И, таким образом, вирус этой инфекции может передаваться уже домашним свиньям и вызывать массовый падеж", - добавил эксперт. По данным МЧС РФ, на данный момент в России наводнения зафиксированы в 33 регионах. В общей сложности от стихии пострадали около 16 тысяч жилых и дачных домов Наибольшую угрозу приход воды представляет для Курганской, Тюменской, Оренбургской областей.

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

https://ria.ru/20240408/pavodki-1938541918.html

россия

оренбургская область

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россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)