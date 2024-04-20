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Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/eremin-1941248200.html
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 20.04.2024
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно
Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:51
2024-04-20T16:51
запорожская область
мариуполь
марьинка (днр)
сергей миронов
оон
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "А настоящего мужчину, журналиста и патриота Семена Еремина предлагаю представить к ордену Мужества посмертно", - написал Миронов. Он добавил, что в связи со случившимся в ООН "лицемерно заявляют" о необходимости "полноценного расследования". "Гибель Семена еще раз доказывает, что действующий террористический режим на Украине должен быть уничтожен. И так и будет! Вечная память погибшим, низкий поклон всем тем, кто прямо сейчас работает на передовой! Мы с вами! Мы обязательно победим!", - заключил председатель партии.
https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html
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запорожская область, мариуполь, марьинка (днр), сергей миронов, оон
Запорожская область, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Сергей Миронов, ООН, Специальная военная операция на Украине
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно

Миронов предложил наградить военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
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"А настоящего мужчину, журналиста и патриота Семена Еремина предлагаю представить к ордену Мужества посмертно", - написал Миронов.
Он добавил, что в связи со случившимся в ООН "лицемерно заявляют" о необходимости "полноценного расследования".
"Гибель Семена еще раз доказывает, что действующий террористический режим на Украине должен быть уничтожен. И так и будет! Вечная память погибшим, низкий поклон всем тем, кто прямо сейчас работает на передовой! Мы с вами! Мы обязательно победим!", - заключил председатель партии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМариупольМарьинка (ДНР)Сергей МироновООН
 
 
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