https://ria.ru/20240420/eremin-1941248200.html
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 20.04.2024
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно
Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:51
2024-04-20T16:51
2024-04-20T16:51
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "А настоящего мужчину, журналиста и патриота Семена Еремина предлагаю представить к ордену Мужества посмертно", - написал Миронов. Он добавил, что в связи со случившимся в ООН "лицемерно заявляют" о необходимости "полноценного расследования". "Гибель Семена еще раз доказывает, что действующий террористический режим на Украине должен быть уничтожен. И так и будет! Вечная память погибшим, низкий поклон всем тем, кто прямо сейчас работает на передовой! Мы с вами! Мы обязательно победим!", - заключил председатель партии.
https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мариуполь, марьинка (днр), сергей миронов, оон
Запорожская область, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Сергей Миронов, ООН, Специальная военная операция на Украине
Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно
Миронов предложил наградить военкора Еремина орденом Мужества посмертно