https://ria.ru/20240420/eremin-1941248200.html

Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно

Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 20.04.2024

Военкора Еремина предложили наградить орденом Мужества посмертно

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:51

2024-04-20T16:51

2024-04-20T16:51

запорожская область

мариуполь

марьинка (днр)

сергей миронов

оон

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер партии СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил наградить погибшего в Запорожской области военкора Семена Еремина орденом Мужества посмертно. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "А настоящего мужчину, журналиста и патриота Семена Еремина предлагаю представить к ордену Мужества посмертно", - написал Миронов. Он добавил, что в связи со случившимся в ООН "лицемерно заявляют" о необходимости "полноценного расследования". "Гибель Семена еще раз доказывает, что действующий террористический режим на Украине должен быть уничтожен. И так и будет! Вечная память погибшим, низкий поклон всем тем, кто прямо сейчас работает на передовой! Мы с вами! Мы обязательно победим!", - заключил председатель партии.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html

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Варвара Скокшина

запорожская область, мариуполь, марьинка (днр), сергей миронов, оон