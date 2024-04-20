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В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору - РИА Новости, 20.04.2024
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13:55 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/eremin-1941227301.html
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору - РИА Новости, 20.04.2024
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:55
2024-04-20T13:55
мариуполь
марьинка (днр)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале издания. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "В здании МИЦ "Известия" появился мемориал, посвященный погибшему во время съемок репортажа в зоне спецоперации военкору Семену Еремину. Все неравнодушные возлагают цветы в память о погибшем военкоре", - говорится в сообщении.
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мариуполь, марьинка (днр), вооруженные силы украины, происшествия
Мариуполь, Марьинка (ДНР), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору

В здании "Известий" создали мемориал, посвященный погибшему военкору Еремину

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале издания.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
"В здании МИЦ "Известия" появился мемориал, посвященный погибшему во время съемок репортажа в зоне спецоперации военкору Семену Еремину. Все неравнодушные возлагают цветы в память о погибшем военкоре", - говорится в сообщении.
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МариупольМарьинка (ДНР)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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