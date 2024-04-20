https://ria.ru/20240420/eremin-1941227301.html
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору - РИА Новости, 20.04.2024
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:55
2024-04-20T13:55
2024-04-20T13:55
мариуполь
марьинка (днр)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале издания. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "В здании МИЦ "Известия" появился мемориал, посвященный погибшему во время съемок репортажа в зоне спецоперации военкору Семену Еремину. Все неравнодушные возлагают цветы в память о погибшем военкоре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
мариуполь
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, марьинка (днр), вооруженные силы украины, происшествия
Мариуполь, Марьинка (ДНР), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору
В здании "Известий" создали мемориал, посвященный погибшему военкору Еремину