https://ria.ru/20240420/eremin-1941227301.html

В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору

В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору - РИА Новости, 20.04.2024

В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему военкору

В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:55

2024-04-20T13:55

2024-04-20T13:55

мариуполь

марьинка (днр)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941206555_0:163:558:476_1920x0_80_0_0_a5e693feaf758ced8c42b6418b3833dd.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В здании "Известий" появился мемориал, посвященный погибшему в результате атаки ВСУ военному корреспонденту Семену Еремину, сообщается в Telegram-канале издания. В пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечает, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "В здании МИЦ "Известия" появился мемориал, посвященный погибшему во время съемок репортажа в зоне спецоперации военкору Семену Еремину. Все неравнодушные возлагают цветы в память о погибшем военкоре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html

мариуполь

марьинка (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, марьинка (днр), вооруженные силы украины, происшествия