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Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024
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12:18 20.04.2024 (обновлено: 13:35 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/eremin-1941214066.html
Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина
Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024
Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Семена Еремина. Его слова приводятся в Telegram-канале РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:18
2024-04-20T13:35
общество
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Семена Еремина. Его слова приводятся в Telegram-канале "Известий"."Во-первых, мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Еремина, это большая трагедия", - заявил Песков.Это "лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте", заявил представитель Кремля."Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - считает Песков.
https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html
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общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина

Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора "Известий" Еремина

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Семена Еремина. Его слова приводятся в Telegram-канале "Известий".
"Во-первых, мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Еремина, это большая трагедия", - заявил Песков.
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Это "лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте", заявил представитель Кремля.
"Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - считает Песков.
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