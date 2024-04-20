https://ria.ru/20240420/eremin-1941214066.html

Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина

Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина - РИА Новости, 20.04.2024

Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора Еремина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Семена Еремина. Его слова приводятся в Telegram-канале РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:18

2024-04-20T12:18

2024-04-20T13:35

общество

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Семена Еремина. Его слова приводятся в Telegram-канале "Известий"."Во-первых, мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Еремина, это большая трагедия", - заявил Песков.Это "лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте", заявил представитель Кремля."Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть", - считает Песков.

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

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Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины