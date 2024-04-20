https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html

В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением

В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением - РИА Новости, 20.04.2024

В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением

Россия расценивает убийство журналиста Семена Еремина как кровавое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T11:02

2024-04-20T11:02

2024-04-20T14:47

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

киев

украина

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия расценивает убийство журналиста Семена Еремина как кровавое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело ведомство в Telegram-канале."Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", — отметила дипломат.На Смоленской площади призвали профильные международные организации и правозащитные структуры осудить действия Украины. Как подчеркнула Захарова, своим молчанием они выдают Киеву карт-бланш на новые преступления, тем самым становясь соучастниками.Дипломат назвала убийство Еремина местью за честное выполнение журналистского долга, напомнив, что именно он опубликовал свидетельства того, что ВСУ объявили российских корреспондентов приоритетными целями для уничтожения на передовой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора и подтвердил, что украинские военные сознательно делают российских журналистов своими целями.В пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего корреспондента Семена Еремина. Это произошло в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника журналист получил ранение и впоследствии умер. Его последний репортаж вышел два дня назад.Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя, с завода "Азовсталь", из Марьинки.

https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, киев, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков