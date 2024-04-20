В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
МИД назвал убийство военкора Еремина в зоне СВО кровавым преступлением Киева
Здание МИД. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия расценивает убийство журналиста Семена Еремина как кровавое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело ведомство в Telegram-канале.
"Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", — отметила дипломат.
На Смоленской площади призвали профильные международные организации и правозащитные структуры осудить действия Украины. Как подчеркнула Захарова, своим молчанием они выдают Киеву карт-бланш на новые преступления, тем самым становясь соучастниками.
Дипломат назвала убийство Еремина местью за честное выполнение журналистского долга, напомнив, что именно он опубликовал свидетельства того, что ВСУ объявили российских корреспондентов приоритетными целями для уничтожения на передовой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора и подтвердил, что украинские военные сознательно делают российских журналистов своими целями.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего корреспондента Семена Еремина. Это произошло в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника журналист получил ранение и впоследствии умер. Его последний репортаж вышел два дня назад.
Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя, с завода "Азовсталь", из Марьинки.
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