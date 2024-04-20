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В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением - РИА Новости, 20.04.2024
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11:02 20.04.2024 (обновлено: 14:47 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением - РИА Новости, 20.04.2024
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением
Россия расценивает убийство журналиста Семена Еремина как кровавое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T11:02
2024-04-20T14:47
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
киев
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия расценивает убийство журналиста Семена Еремина как кровавое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело ведомство в Telegram-канале."Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", — отметила дипломат.На Смоленской площади призвали профильные международные организации и правозащитные структуры осудить действия Украины. Как подчеркнула Захарова, своим молчанием они выдают Киеву карт-бланш на новые преступления, тем самым становясь соучастниками.Дипломат назвала убийство Еремина местью за честное выполнение журналистского долга, напомнив, что именно он опубликовал свидетельства того, что ВСУ объявили российских корреспондентов приоритетными целями для уничтожения на передовой.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора и подтвердил, что украинские военные сознательно делают российских журналистов своими целями.В пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего корреспондента Семена Еремина. Это произошло в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника журналист получил ранение и впоследствии умер. Его последний репортаж вышел два дня назад.Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя, с завода "Азовсталь", из Марьинки.
https://ria.ru/20240420/zhurnalist-1941206214.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, киев, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В МИД назвали убийство журналиста Еремина кровавым преступлением

МИД назвал убийство военкора Еремина в зоне СВО кровавым преступлением Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия расценивает убийство журналиста Семена Еремина как кровавое преступление Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, чьи слова привело ведомство в Telegram-канале.
"Расцениваем это целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста как очередное подтверждение уродливой террористической сущности режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей массмедиа, военкоров, общественных деятелей, которые своими репортажами, комментариями и публикациями раскрывают мировому сообществу правду, представляют неоспоримые факты о преступлениях боевиков киевского режима", — отметила дипломат.
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Корреспондент РИА Новости рассказал о погибшем военкоре Еремине
Вчера, 11:04
На Смоленской площади призвали профильные международные организации и правозащитные структуры осудить действия Украины. Как подчеркнула Захарова, своим молчанием они выдают Киеву карт-бланш на новые преступления, тем самым становясь соучастниками.
Дипломат назвала убийство Еремина местью за честное выполнение журналистского долга, напомнив, что именно он опубликовал свидетельства того, что ВСУ объявили российских корреспондентов приоритетными целями для уничтожения на передовой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил соболезнования из-за гибели военкора и подтвердил, что украинские военные сознательно делают российских журналистов своими целями.
В пятницу "Известия" сообщили о гибели в зоне спецоперации своего корреспондента Семена Еремина. Это произошло в Запорожской области при атаке украинского FPV-дрона — после сброса взрывного устройства с беспилотника журналист получил ранение и впоследствии умер. Его последний репортаж вышел два дня назад.
Еремин работал в зоне СВО с февраля 2022 года, выпускал репортажи из Мариуполя, с завода "Азовсталь", из Марьинки.
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В ООН отреагировали на убийство военкора Еремина
Вчера, 02:04
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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