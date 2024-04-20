https://ria.ru/20240420/eremin-1941174319.html

"Известия": военкор Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона

"Известия": военкор Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона - РИА Новости, 20.04.2024

"Известия": военкор Еремин погиб в результате атаки FPV-дрона

Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщается в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T01:41

2024-04-20T01:41

2024-04-20T01:42

специальная военная операция на украине

запорожская область

мариуполь

марьинка (днр)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Корреспондент российского информационного телеканала "Известия" Семен Еремин погиб в Запорожской области в результате атаки FPV-дрона, сообщается в Telegram-канале "Известий"."Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса с беспилотника он получил ранение, впоследствии чего скончался. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области", — сообщает телеканал.В зоне СВО с февраля 2022 годаРанее в пятницу издание "Известия" сообщило о гибели своего военного корреспондента Семена Еремина.Отмечается, что Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года.Издание уточнило на сайте, что военкор погиб в зоне специальной военной операции. Его последний репортаж вышел два дня назад.Не раз рисковал жизньюЕремин работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. В августе 2022 года военкор попал под минометный обстрел со стороны ВСУ.Кроме того, как пишет издание, журналист первым выпустил материалы о беспилотниках-камикадзе "Ланцет", "Солнцепеках" и расчетах FPV-дронов."С командой он эксклюзивно подобрался к Волновахе и вместе с ротацией штурмовиков вошел в освобожденный город. Прямо на его глазах сменялись украинские флаги на российские триколоры", — пишет издание.Надежный товарищ и отважный профессионалСемен Еремин был надежным товарищем и отважным профессионалом в сфере военной журналистики, всегда был на жарких участках фронта и, несмотря на опасность, выполнял свой профессиональный долг до конца, рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников."У него была какая-то своя философия, и он ее всегда придерживался. В любой ситуации Семен действовал четко, без лишней суеты и паники. Он всегда знал, как работать так, чтобы соблюсти главный принцип военного корреспондента — не навредить. Был бесстрашным человеком, но при этом всегда чувствовал грань, куда можно залезть, а куда не стоит. У нас, как оказалось, было много общих тем и друзей, помимо работы, поэтому при любой нашей встрече в кругу фронтовых друзей мы могли общаться не замечая времени…", — сообщил Масленников.

https://ria.ru/20240419/bentli-1941137035.html

https://ria.ru/20240410/ofitser-1939214467.html

https://ria.ru/20240411/lnr-1939386963.html

запорожская область

мариуполь

марьинка (днр)

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запорожская область, мариуполь, марьинка (днр), вооруженные силы украины