https://ria.ru/20240420/dtp-1941266940.html

В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.04.2024

В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Щелково Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:44

2024-04-20T19:44

2024-04-20T19:55

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Щелково Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.В ведомстве сообщили, что около 16.50 на 37 километре автодороги М-7 "Волга" произошло дорожно-транспортное происшествие."По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем... В результате ДТП десять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.По информации ведомства, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции.В настоящее время инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

московская область (подмосковье)

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

московская область (подмосковье), происшествия