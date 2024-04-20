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В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.04.2024
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19:44 20.04.2024 (обновлено: 19:55 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/dtp-1941266940.html
В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.04.2024
В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Щелково Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:44
2024-04-20T19:55
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Щелково Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.В ведомстве сообщили, что около 16.50 на 37 километре автодороги М-7 "Волга" произошло дорожно-транспортное происшествие."По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем... В результате ДТП десять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.По информации ведомства, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции.В настоящее время инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

МВД: микроавтобус столкнулся с грузовиком в Щелково, пострадали 10 человек

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиДТП в Щёлковском районе Московской области
ДТП в Щёлковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
ДТП в Щёлковском районе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Щелково Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что около 16.50 на 37 километре автодороги М-7 "Волга" произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем... В результате ДТП десять человек получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции.
В настоящее время инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
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