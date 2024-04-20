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В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей - РИА Новости, 20.04.2024
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18:42 20.04.2024 (обновлено: 18:56 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/dtp-1941260877.html
В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей
В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей - РИА Новости, 20.04.2024
В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей
Пятнадцать человек получили ранения в результате массовой аварии с участием 29 автомобилей в федеральной земле Бавария, ДТП было спровоцировано градом, сообщает РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:42
2024-04-20T18:56
в мире
авто
бавария
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения в результате массовой аварии с участием 29 автомобилей в федеральной земле Бавария, ДТП было спровоцировано градом, сообщает издание Bild am Sonntag. По данным издания, авария с участием 29 автомобилей в обоих направлениях движения произошла в субботу утром на автобане A70 в Баварии в округе Верхняя Франкония. 15 человек получили ранения, 10 доставлены в больницы, один пострадавший находится в критическом состоянии. На месте аварии работали 130 пожарных и 70 спасателей. В качестве основной причины аварии рассматривается сильный град и дождь. Движение по автобану закрыто.
https://ria.ru/20240309/dtp-1932058526.html
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в мире, авто, бавария
В мире, Авто, Бавария
В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей

Bild am Sonntag: 15 человек пострадали в ДТП с 29 автомобилями в Баварии

© Fotolia / karelnoppeСкоростная автомагистраль
Скоростная автомагистраль - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Fotolia / karelnoppe
Скоростная автомагистраль. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения в результате массовой аварии с участием 29 автомобилей в федеральной земле Бавария, ДТП было спровоцировано градом, сообщает издание Bild am Sonntag.
По данным издания, авария с участием 29 автомобилей в обоих направлениях движения произошла в субботу утром на автобане A70 в Баварии в округе Верхняя Франкония.
15 человек получили ранения, 10 доставлены в больницы, один пострадавший находится в критическом состоянии. На месте аварии работали 130 пожарных и 70 спасателей.
В качестве основной причины аварии рассматривается сильный град и дождь. Движение по автобану закрыто.
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9 марта, 19:13
 
В миреАвтоБавария
 
 
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