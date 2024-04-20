https://ria.ru/20240420/dtp-1941260877.html

В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей

В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей - РИА Новости, 20.04.2024

В Германии из-за града столкнулись почти 30 автомобилей

Пятнадцать человек получили ранения в результате массовой аварии с участием 29 автомобилей в федеральной земле Бавария, ДТП было спровоцировано градом, сообщает РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:42

2024-04-20T18:42

2024-04-20T18:56

в мире

авто

бавария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144895/42/1448954263_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_3f88a4d7b5211c7f8c723464a6846f3b.jpg

БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Пятнадцать человек получили ранения в результате массовой аварии с участием 29 автомобилей в федеральной земле Бавария, ДТП было спровоцировано градом, сообщает издание Bild am Sonntag. По данным издания, авария с участием 29 автомобилей в обоих направлениях движения произошла в субботу утром на автобане A70 в Баварии в округе Верхняя Франкония. 15 человек получили ранения, 10 доставлены в больницы, один пострадавший находится в критическом состоянии. На месте аварии работали 130 пожарных и 70 спасателей. В качестве основной причины аварии рассматривается сильный град и дождь. Движение по автобану закрыто.

https://ria.ru/20240309/dtp-1932058526.html

бавария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, авто, бавария