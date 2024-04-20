https://ria.ru/20240420/dtp-1941239786.html
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе - РИА Новости, 20.04.2024
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе
Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:40
2024-04-20T15:40
2024-04-20T15:40
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижегородской области ехал на служебном автомобиле с включёнными проблесковыми маячками и на девятом километре автодороги Нижний Новгород – Кстово совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. "По данному факту областным главком полиции назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет дана оценка действиям сотрудника полиции, находившегося за рулём служебного автомобиля", - заявили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230916/dtp-1896646486.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, россия, кстово, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, Кстово, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе
В Нижегородской области полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе