https://ria.ru/20240420/dtp-1941239786.html

В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе

В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе - РИА Новости, 20.04.2024

В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе

Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:40

2024-04-20T15:40

2024-04-20T15:40

происшествия

авто

нижегородская область

россия

кстово

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижего­родской области ехал на служебном автомобиле с включённ­ыми проблесковыми ма­ячками и на девятом километре авто­дороги Нижний Новго­род – Кстово соверш­ил наезд на женщину, переходивш­ую проезжую часть по нерегулируемому пеш­еходному переходу. В результате ДТП жен­щина получила травмы, несовместимые с жиз­нью. "По данному факту обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника полиции, находившегося за рулём служебного автомобиля", - заявили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230916/dtp-1896646486.html

нижегородская область

россия

кстово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, нижегородская область, россия, кстово, гибдд мвд рф