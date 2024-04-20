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В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе - РИА Новости, 20.04.2024
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15:40 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/dtp-1941239786.html
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе - РИА Новости, 20.04.2024
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе
Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:40
2024-04-20T15:40
происшествия
авто
нижегородская область
россия
кстово
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижего­родской области ехал на служебном автомобиле с включённ­ыми проблесковыми ма­ячками и на девятом километре авто­дороги Нижний Новго­род – Кстово соверш­ил наезд на женщину, переходивш­ую проезжую часть по нерегулируемому пеш­еходному переходу. В результате ДТП жен­щина получила травмы, несовместимые с жиз­нью. "По данному факту обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника полиции, находившегося за рулём служебного автомобиля", - заявили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230916/dtp-1896646486.html
нижегородская область
россия
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происшествия, авто, нижегородская область, россия, кстово, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, Кстово, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе

В Нижегородской области полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижего­родской области ехал на служебном автомобиле с включённ­ыми проблесковыми ма­ячками и на девятом километре авто­дороги Нижний Новго­род – Кстово соверш­ил наезд на женщину, переходивш­ую проезжую часть по нерегулируемому пеш­еходному переходу. В результате ДТП жен­щина получила травмы, несовместимые с жиз­нью.
"По данному факту обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника полиции, находившегося за рулём служебного автомобиля", - заявили в пресс-службе ведомства.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьРоссияКстовоГИБДД МВД РФ
 
 
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