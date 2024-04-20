https://ria.ru/20240420/drony-1941214870.html

СМИ: дорогостоящие западные танки уязвимы перед дешевыми дронами

СМИ: дорогостоящие западные танки уязвимы перед дешевыми дронами - РИА Новости, 20.04.2024

СМИ: дорогостоящие западные танки уязвимы перед дешевыми дронами

Дорогостоящие западные танки уязвимы перед дешевыми беспилотниками, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:24

2024-04-20T12:24

2024-04-20T13:30

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владимир путин

нато

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дорогостоящие западные танки уязвимы перед дешевыми беспилотниками, сообщает газета New York Times. "Бои с использованием беспилотников на Украине, которые меняют облик современной войны, начали наносить смертоносный ущерб одному из самых ярких символов американской военной мощи – танку, что грозит изменением подхода к его использованию в будущих конфликтах", - передает издание. По словам аналитика по вопросам обороны американского научно-исследовательского института Хадсон Кана Касапоглу, один из мощнейших в мире танков Abrams можно уничтожить взрывом беспилотника намного легче, чем предполагали некоторые чиновники и эксперты. Это свидетельствует о коренных изменениях в природе современных боевых действий, считает он. Как сообщается, танки наиболее уязвимы наверху. Раньше против них использовались мины, самодельные взрывные устройства, реактивные и управляемые снаряды. Процент их попадания по танкам составлял около 90% случаев. Используемые сейчас дроны еще более точные. "В зависимости от размера и технологической оснащенности беспилотники могут стоить всего лишь 500 долларов - ничтожная сумма для уничтожения танка Abrams стоимостью 10 миллионов долларов", - отмечает газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940038093.html

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире