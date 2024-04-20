https://ria.ru/20240420/draka-1941231330.html
В Подмосковье женщина ударила полицейского
В Подмосковье женщина ударила полицейского - РИА Новости, 20.04.2024
В Подмосковье женщина ударила полицейского
Женщина в Московской области ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины, она задержана, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:31
2024-04-20T14:31
2024-04-20T14:58
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Женщина в Московской области ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины, она задержана, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "В Домодедово задержана местная жительница, подозреваемая в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, 19 апреля 2024 года подозреваемая подошла к сотрудникам полиции, выразила недовольство по поводу выполнения ими своих служебных обязанностей, связанных с эвакуацией автомобиля, припаркованного в неположенном месте и нанесла одному из инспекторов удар рукой в область глаза", - говорится в сообщении. Подозреваемая допрошена, в ближайшее время будет решен вопрос об ее аресте, добавили в СК.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье женщина ударила полицейского
В Подмосковье женщина ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины