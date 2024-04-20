https://ria.ru/20240420/draka-1941231330.html

В Подмосковье женщина ударила полицейского

В Подмосковье женщина ударила полицейского - РИА Новости, 20.04.2024

В Подмосковье женщина ударила полицейского

Женщина в Московской области ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины, она задержана, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:31

2024-04-20T14:31

2024-04-20T14:58

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Женщина в Московской области ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины, она задержана, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. "В Домодедово задержана местная жительница, подозреваемая в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, 19 апреля 2024 года подозреваемая подошла к сотрудникам полиции, выразила недовольство по поводу выполнения ими своих служебных обязанностей, связанных с эвакуацией автомобиля, припаркованного в неположенном месте и нанесла одному из инспекторов удар рукой в область глаза", - говорится в сообщении. Подозреваемая допрошена, в ближайшее время будет решен вопрос об ее аресте, добавили в СК.

https://ria.ru/20231218/draka-1916542063.html

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт)